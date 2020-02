© Copyright : DR

Le téléspectateur marocain raffole des séries et des émissions de divertissement. C’est ce qui ressort des résultats d’audiences publiés par le CIAUMED. Les chiffres.

Le centre interprofessionnel de l’audience des médias (CIAUMED) vient de rendre son verdict. Après avoir analysé les résultats d’audience durant toute l’année 2019, cette institution chargée de l’audience TV au Maroc a rendu publiques ses statistiques.





Combien de Marocains ont regardé la télévision? Quelles sont les chaînes qui ont bénéficié de la plus forte audience? Quels sont les programmes qui ont le plus séduit le téléspectateur marocain? Toutes les réponses à ces questions sont dans le récapitulatif du rapport annuel diffusé ce vendredi 21 février.





En 2019, un téléspectateur âgé de 5 ans ou plus a regardé la télévision en moyenne 5h30 par jour.





En ce qui concerne les programmes les plus regardés sur les deux chaînes 2M et Al Aoula, on retrouve les séries marocaines, les feuilletons turcs et les émissions de divertissement.





Sur Al Aoula qui décroche une part d’audience de 11,9%, le télé-crochet Lalla Laarossa arrive en tête avec 67,1%, suivi de Stand-up qui obtient 57,1%, puis des séries marocaines Doumou3 warda à 52,5% et l’Usine avec 44%.





Sur 2M qui s’est taillé une part d’audience de 34,9% en 2019, c’est la caméra cachée Mchiti fiha qui mène avec ses 78%, suivie du feuilleton turc Fadila wa banatouha, aux 72,9%, puis du sitcom marocain Hay El Bahja à 68,1%.