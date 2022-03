© Copyright : DR

Depuis plus d’une semaine, son nom est sur toutes les lèvres, tant cette jeune prodige de la mode, d’origine marocaine, a su imposer un style novateur avec sa nouvelle collection «Abaya Street Couture».

Elle s’appelle Zineb Hazim, elle a fondé sa marque de mode éponyme en 2021, et aujourd’hui plus que jamais, elle incarne au sein de la planète mode le combat de la femme musulmane contre les stéréotypes.

Ayant adopté le port du hijab depuis son adolescence, elle le revendique aujourd’hui, en tant que créatrice de mode, dans des collections affirmées se revendiquant d'une nouvelle vision de la modest fashion.

D’origine marocaine, la jeune femme établie en Italie est une nouvelle venue dans le monde de la mode. En effet, jusqu’à l’année passée, elle gravissait les échelons de la filiale d’une entreprise américaine basée en Italie et s’en était vue confier la direction générale.

Mais il faut croire que sa passion pour la mode et la création l’a emportée car Zineb Hazim décide de démissionner de son porte pour accomplir son rêve et lancer sa propre marque de mode. Elle entreprend alors des études à l'Institut de la mode de Burgo, en Italie, et une fois son diplôme en poche, elle fonde en 2021 la maison Zineb Hazim.

Sa principale source d’inspiration, le Maroc, son pays natal, et son référentiel culturel et traditionnel. Mais Zineb Hazim, bien décidée à se démarquer, mixe cette esthétique modeste à des codes modernes et parvient ainsi avec «Abaya Street Couture», sa collection automnale, à bousculer les idées reçues sur la mode dite islamique.

Elle associe ainsi l’Abaya à des tissus inhabituels tels que le tweed, le denim, le jersey de coton ou encore les paillettes.

On retrouve également dans cette nouvelle ligne décoiffante des pantalons tailles hautes, des combinaisons, des manteaux longs et des couleurs vives, bien loin encore une fois du stéréotype d’une mode islamique aux teintes sombres et neutres.

Une collection rafraichissante présentée cette année, lors de la Fashion Week de Milan, dans le cadre de l’évènement «We are Made in Italy», un défilé qui met à l’honneur cinq talents, organisé par le collectif Black Lives matter in Italian Fashion, lancé en 2020 avec succès par les designers Stella Jean et Edward Buchanan ainsi que la présidente de l’Afro Fashion Association, Michelle Franchine Ngonmo.

Un talent certain que n’a pas manqué de repérer la célèbre rédactrice en chef de la version américaine de Vogue, Anna Wintour, laquelle s’est longuement attardée devant les portants de Zineb Hazim, en profitant pour échanger avec la jeune créatrice marocaine.