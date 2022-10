© Copyright : DR

C’est habillé par la marque de prêt-à-porter Casablanca que l’ancien boxeur américain de 56 ans a fait un retour remarqué dans la presse magazine.

Posant en couverture du magazine artistique King Kong, la légende du ring, Mike Tyson, est apparue tout sourire à l’occasion d’un numéro spécial dédié aux mythes et aux légendes.

Le boxeur a accepté de se prêter au jeu de la séance photographique, enfilant une nouvelle tenue pour chaque mise en scène.

L’un des looks portés par la star américaine était ainsi signé Casablanca, la marque de prêt-à-porter fondée par le Marocain Charaf Tajer que la planète people s’arrache. A cette occasion, Mike Tyson portait un costume blanc cintré, brodé d’écussons, et un chapeau blanc. Un look issu de la collection automne-hiver 2022 de Casablanca, baptisée «Le monde diplomatique».

Un joli coup de com’ pour Casablanca, qui a présenté il y a quelques semaines sa collection automne-hiver 2022, laquelle a pour égérie l’acteur américain Nicolas Cage, et dont le créateur marocain fait partie du classement 2022 Business of Fashion, qui répertorie les 500 noms de ceux qui font la mode.