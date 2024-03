Marrakech classée parmi les «25 merveilles du monde les plus visitées» par les utilisateurs d’une application de voyage

Développée par Arriving in High Heels Corporation, l’application de voyage Visited a publié le classement des «25 merveilles du monde les plus visitées», parmi lesquelles on retrouve aussi bien des sites naturels, tels que le Grand Canyon, que des monuments historiques à l’instar de la Tour Eiffel ou Big Ben, ou encore des villes, et petite particularité de ce classement, le Tunnel sous la Manche.

Si la plupart des endroits et sites qualifiés de merveilles du monde par les deux millions de voyageurs et utilisateurs de l’application se situent en Europe et aux États-Unis, quelques exceptions se démarquent, parmi lesquelles l’Opéra de Sydney, la ville précolombienne de Chichén Itzá au Mexique, la Grande muraille de Chine et enfin, Marrakech.

Classement des 25 merveilles du monde les plus visitées:

Classement Site Ville Pays 1. Tour Eiffel Paris France 2. Colisée Rome Italie 3. Venise Venise Italie 4. La Basilique de la Sagrada Familia Barcelone Espagne 5. Empire State Building New York Etats-Unis 6. La Basilique Saint-Pierre Vatican (Rome) Vatican 7. Big Ben Londres Angleterre 8. Château de Versailles Versailles France 9. La Tour de Pise Pise Italie 10. Le Golden Gate Bridge San Francisco Etats-Unis 11. L’Acropole Athènes Grèce 12. Le parc national du Grand Canyon Arizona Etats-Unis 13. Istanbul Istanbul Turquie 14. Les chutes du Niagara Ontario/New York Canada/Etats-Unis 15. La cathédrale de Cologne Cologne Allemagne 16. La grande Pyramide de Gizeh Gizeh Egypte 17. L’Atomium Bruxelles Belgique 18. Stonehenge Wiltshire Angleterre 19. Opéra de Sydney Sydney Australie 20. La ville précolombienne de Chichén Itzá Yucatan Mexique 21. Barrage Hoover Nevada/Arizona Etats-Unis 22. Marrakech Marrakech Maroc 23. Le tunnel sous la Manche Angleterre/France 24. Les canaux d’Amsterdam Amsterdam Pays-Bas 25. La grande muraille de Chine Shanhaiguan/Jiayuguan Chine