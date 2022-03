© Copyright : DR

C’est une position et un engagement à applaudir que ceux du créateur marocain Charaf Tajer, nouvelle star de la mode internationale depuis le lancement en 2018 de sa marque Casablanca, bien décidé à aider les Africains bloqués en Ukraine depuis le début de la guerre.

Alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie fait rage depuis dix sept jours et que plus de deux millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays pour trouver refuge en Europe, le sort des Africains résidant en Ukraine est sujet à préoccupation.

Confrontés à un racisme intolérable, ceux-ci rencontrent en effet de nombreuses difficultés à quitter le territoire ukrainien, car la priorité est d’abord donnée aux Ukrainiens «de souche», comme en témoignent de nombreuses vidéos et écrits diffusés sur les réseaux sociaux.

Empêchés de rentrer chez eux ou de se mettre à l’abri dans un pays voisin et/ou européen, ceux-ci multiplient les appels à l’aide depuis le début du conflit.



Cette situation intolérable, dénoncée sur la Toile et dans certains médias, n’a pas laissé indifférent Charaf Tajer, créateur franco-marocain de la jeune mais déjà célèbre marque de mode Casablanca.

Sur la page Instagram de la nouvelle star de la Fashion week, qui multiplie les collaborations avec la marque de baskets New Balance et qui a récemment signé la nouvelle collection de Bulgari, Serpenti through the eyes of…, le ton est donné dans un post aux tons roses indiquant «Love not war» (L’amour pas la guerre).



En commentaire, la marque, par la voix de son créateur de 37 ans, explique ainsi que «tout au long de la croissance de Casablanca, notre ambition est d'accompagner le plus grand nombre de personnes dans le besoin, à tous les niveaux. À l'échelle mondiale, de nombreux pays et peuples ont besoin d'une aide critique en raison des innombrables guerres et conflits inutiles».



Et, alors que l’attention médiatique se détourne de la question des Africains d’Ukraine dont la terrible situation est relayée depuis dix-sept jours sous le hashtag #AfricansofUkraine, Charaf Tajer, originaire du Maroc, prend le parti de mettre la lumière sur leur cause. «Nous défendons l'amour, la compassion et l'acceptation. Le peuple ukrainien fait face à une bataille incroyable et, ce week-end, nous nous engageons à faire don des bénéfices de CasablancaParis.com pour assurer la sécurité des Africains quittant l'Ukraine».

Une position qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté de la marque sur Instagram. Saluée par les uns, qualifiée de «position extrêmement courageuse et non sans risque dans le monde hyprocrite dans lequel nous vivons», ou encore de «prise de position forte de caractère qui n'est pas sans risque dans cette industrie (de la mode)», la décision de Charaf Tajer a également fait grincer des dents ceux qui y voient une position «raciste» et «discriminante» à l'égard des Ukrainiens, victimes de la guerre.

Il n'en demeure pas moins que le créateur marocain, que les stars internationales s'arrachent, assume son engagement, malgré les critiques et le silence complice des médias.