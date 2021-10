© Copyright : ELLEN VON UNWERTH/KILIAN PARIS

French Montana s'est associé au designer de luxe et parfumeur Kilian Hennessy pour concevoir et commercialiser son propre parfum.

Le rappeur marocain établi aux Etats-Unis, French Montana, alias Karim Kharbouch, fait ses premiers pas dans l’univers des cosmétiques en lançant sa propre marque de parfum, Angle’s Share.

French Montana ne s’est pas lancé seul dans cette aventure puisqu'il s’est associé pour l’occasion avec Kilian Hennessy, héritier d’une longue lignée d’industriels qui ont su se lancer dans l’aventure du luxe avec leur cognac en 1765. C'est en 2007 que Kilian a quant à lui lancé sa propre marque de parfum, après avoir collaboré avec de grandes maisons de parfum telles que Dior, Paco Rabanne, Mc Queen et Armani.

Entre French Montana et Kilian Hennessy, c’est avant tout une histoire de parfum car comme le révèle le rappeur marocain à WWD, il a toujours porté des parfums Kilian. "Kilian est l'une des meilleures marques de luxe au monde avec un niveau de goût exquis. Il était donc logique que nous nous réunissions pour écrire l'histoire", affirme ainsi French Montana.

De son côté, Kilian Hennessy considère cette collaboration comme étant tout à fait naturelle et conforme à l'association de sa famille avec des musiciens de rap: "Mon nom de famille, Hennessy, a toujours été très, très lié à la culture hip-hop américaine", explique ainsi l’héritier de cette famille dont la marque est rattachée au groupe de luxe français LVMH.

Les deux hommes et créateurs travaillent donc de concert au design du parfum Angel’s share, une édition limitée reconnaissable à son disque de couleur or en guise de bouchon et à ses chaînes gravées sur les parois du flacon. Au sujet de la fragrance, French Montana décrit un parfum sophistiqué, frais et complexe, idéal "pour une nuit en ville ou pour fouler le tapis rouge".