Saâdia ne jure que par la célèbre broderie de Rabat, connue sous le nom de tarz rbati, et orne les tenues traditionnelles de mille et unes perles et paillettes de couleurs, appelées aâqiq et mouzouna. Utilisée pour réaliser un motif, cette technique de perlage est un travail minutieux que certaines perleuses réalisent encore à la main.