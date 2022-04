Il appose sur les tenues traditionnelles aâkads, fils de soie tressés ou encore passementerie et orne le vestiaire marocain de mille et unes broderies réalisées à la main... Le mâalem est l'un des piliers de notre mode traditionnelle et Abdelkader, depuis l'âge de quatorze ans, s'emploie à préserver ce métier noble qui le rend si fier.