Selon une étude réalisée par Savoo, filiale britannique du leader mondial des coupons de réduction et des offres en ligne, la ville d’Agadir culmine au sommet du classement des destinations all-inclusive les plus attractives pour les Britanniques.

Pour faciliter la tâche aux vacanciers britanniques ayant du mal à faire leur choix parmi la multitude d’offres qui fleurissent l’été, Savoo a mis à contribution ses experts afin d’analyser les coûts de vacances all-inclusive à travers le monde.

En résulte un classement des destinations les plus attractives et les plus économiques pour un séjour de six nuits et sept jours, à partir du 9 juillet. La ville marocaine d’Agadir se classe en tête de liste des destinations all-inclusive les moins chères de 2022 devant Costa Brava en Espagne, Istanbul en Turquie, Sorrento en Italie et Fuerte Ventura aux îles Canaries. «La ville d'Agadir au Maroc est l'endroit le moins cher pour un forfait tout compris», révèle ainsi l’étude estimant une escapade marocaine à Agadir à un budget moyen de 490 £, soit environ 6095 dirhams.

«Avec ses plages à proximité, Agadir est une destination incontournable si vous souhaitez profiter de vos vacances d'été 2022 à petit budget», est-il ainsi conseillé aux vacanciers.

Par ailleurs, dans un autre classement, établissant cette fois-ci les meilleurs destinations en terme de rapport qualité-prix et de leur note d’évaluation sur booking.com, la ville de Marrakech se classe en neuvième position avec un budget moyen de 645 £, soit environ 8023 dirhams. Ce deuxième classement établi par Savoo est dominé par Sal au Cap-Vert, avec un budget de l’ordre de 920 £.