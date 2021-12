© Copyright : khalil Essalak / Le360

Le Centre d’Innovation de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé a signé le mardi 14 décembre 2021 un accord de partenariat avec le groupe technologique et industriel, ABA Technology, spécialisé dans «l'Internet of Things, IoT» (l'internet des objets) et l’électronique.

Cette alliance stratégique a pour ambition de contribuer à faire du Maroc un hub de recherche et développement de premier plan dans le domaine de la health-tech.

Ce partenariat organise les axes de collaboration entre l’UM6SS et ABA Technology à travers ses filiales MEDIOT, DEVCORP, ABATRYON, et MIOT, acteurs dans les domaines de la health-tech, biotechnologie, l’éducation et le numérique, à travers quatre conventions.

- Health Digital Factory: la création de la première Health Digital Factory au Maroc afin de proposer de nouvelles solutions innovantes et des applications digitales dans l’industrie de l’e-santé.

- Industrialisation des dispositifs médicaux: industrialisation et développement de nouveaux produits Health-Tech et dispositifs médicaux connectés Made in Morocco, l’homologation de produits et solutions de télémédecine, et l’intégration de produits Smart Hôpital.

- Plateforme BIOTECH 4.0: la création et la mise en place d’une plateforme Biotech 4.0 permettant d’accélérer les innovations en biotechnologies, les activités R&D et le processus contrôle qualité des industriels, ainsi que le développement d’une offre de formations pointues en biotechnologie.

- Création et développement de nouvelles entreprises dans le domaine de la santé: création d’un think-act pour repenser les modèles économiques des écosystèmes industriels et technologiques dans le domaine de la santé pour des soins intelligents, par l’usage de l'électronique, les objets connectés et le numérique.

Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du partenariat qui unit l’UM6SS et ABA Technology pour la promotion de l’innovation et l’accélération de start-up dans le domaine de la santé. Ses principaux axes portent sur la recherche et développement en santé, l’innovation, le mentoring, la formation et l’appel à projet.

Il est à souligner que le programme Exécutif entrepreneuriat & Innovation dans la Health Tech développé conjointement par l'UM6SS et ABA Technology est actuellement lancé.

Pour s'y inscrire, rendez-vous sur le lien: https://digital.um6ss.ma/health-tech/

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTÉ

L'Université Mohammed VI des sciences de la santé est une université d'utilité publique à but non lucratif délivrant des diplômes reconnus par l'Etat. L’UM6SS dont la valeur fondatrice est l’innovation, ambitionne de former des professionnels de santé ayant les compétences d’exercer leurs métiers dans un contexte international et de faire face aux défis croissants imposés par la mondialisation. Grâce à son expertise dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des soins, l’UM6SS s’engage à relever les nouveaux défis de la santé, au Maroc et au-delà.

ABA TECHNOLOGY

ABA Technology est un co-constructeur de grande transformation disruptive avec une mission de contribuer au développement des nations plus connectées, durables et résilientes par la puissance de l’électronique, du numérique et du life science. Le groupe s’est structuré autour de 4 pôles d’activités pour accompagner ses clients, du design jusqu’au déploiement des business models du futur: l’IOT et l'électronique, Life Science, Cognitive & Sustainable City, et la Digital Transformation.

MEDIOT

Filiale d'ABA Technology, MEDIOT est un intégrateur mondial de solutions d'hôpitaux intelligents clé en main, de la conception à la gestion des opérations, en passant par le déploiement d'outils et de dispositifs connectés.

ABATRYON

ABATRYON rassemble deux grands leaders des technologies (ABA) et des sciences de la vie (ATRYON), pour offrir à ses clients une expertise unique dans l’accélération du développement de nouveaux produits et dans la numérisation de la supply chain pour les industries Pharma, Biotech et Medtech à la fois pour marché européen, africain et du Moyen-Orient.

DEVCORP

Filiale de ABA Technology, DEVCORP est un architecte et développeur de solutions et applications technologiques avec une forte capabilité dans l'accompagnement de grande transformation numérique. L’entreprise dispose d’une forte expertise dans le domaine de la numérisation de la supply chain, les fintechs et le marketing digital avec à la fois une présence dans le marché européen et africain.

MIOT

Mediterranean Institute of Technology, filiale d’ABA Technology, propose des expériences d’apprentissage nouvelle génération pour libérer les énergies et talents au sein des organisations et territoires. Adoptant une pédagogie expérientielle, basée sur l’apprentissage par l’action, le MIOT ambitionne de contribuer au déploiement du nouveau modèle de développement en accompagnant la création de valeur socio-économique.