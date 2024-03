«inDrive» et «J’ai testé» améliorent l’industrie du tourisme au Maroc

Cette initiative peut être extrêmement bénéfique pour les spots touristiques potentiels afin de dynamiser l’industrie du tourisme au Maroc, et d’encourager également les Marocains à visiter d’autres villes de leur pays en utilisant inDrive pour la mobilité et J’ai testé pour trouver des activités à faire.

inDrive et l’application J’ai testé mettent en avant la commodité et la fonctionnalité de leurs plateformes pour pousser les touristes à profiter de l’expérience de visite de ces villes marocaines: Casablanca, Marrakech, Fès, Rabat et Tanger, où inDrive a intégré un influenceur de chaque ville, dont Zineb Snihji, Ghazi Chaimae, Hajar Sefiani, Mohamed et Zaina, et Maryam El Garaa.

Cette campagne vise à mettre en avant les principales villes du Maroc, garantissant une gamme diversifiée d’attractions et d’expériences, répondant à divers intérêts et préférences. C’est une situation gagnant-gagnant à la fois pour l’industrie du tourisme et pour les voyageurs à la recherche d’expériences immersives.

La vidéo présente plus d’un million et six-cent mille (1600000) vues sur la chaîne YouTube inDrive, ainsi que des milliers de vues pour le contenu de la campagne d’influence avec un engagement élevé et des réactions de la part des utilisateurs actifs sur Instagram qui sont alignés avec les objectifs de la campagne.