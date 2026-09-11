Givaudan ouvre un nouveau centre de développement à Casablanca pour renforcer sa présence en Asie du Sud-Est, Afrique et Moyen-Orient dans le domaine Parfums et Beauté

Givaudan est fière d’annoncer l’ouverture de son centre de développement à Casablanca, une nouvelle étape dans la croissance de la Société au Maroc. Installée dans ce pays depuis mars 2025, Givaudan étend désormais sa présence grâce à des capacités locales de développement de parfums et à une équipe commerciale dédiée au service des clients du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Ce hub renforce la présence de Givaudan dans la région SAMEA (Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique), l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour les parfums et une priorité clé pour l’entreprise.

Le nouveau centre abrite des laboratoires modernes d’application et de parfumerie, ainsi qu’un département de développement et des espaces de bureaux, permettant une innovation plus rapide dans les domaines des parfums pour soin des textiles, des produits ménagers, des produits d’hygiène et de la parfumerie fine. Une équipe d’évaluateurs et de responsables marketing est également basée sur place, offrant aux clients de toute la région une plus grande proximité et une meilleure réactivité.

Maurizio Volpi, Président de la division Parfums et Beauté, déclare : «Cette expansion s’inscrit pleinement dans notre stratégie 2030 et reflète notre engagement à long terme à nous rapprocher de nos clients locaux et régionaux dans toute la région SAMEA». En investissant à Casablanca, nous posons les fondements créatifs et techniques nécessaires pour soutenir leurs ambitions avec agilité et libérer tout le potentiel de ces marchés dynamiques.

Felix Mayr-Harting, Directeur mondial de la Parfumerie fonctionnelle, ajoute: «Casablanca est une porte d’entrée naturelle pour nos ambitions régionales. Notre équipe marocaine possède une connaissance approfondie des habitudes de consommation dans la région SAMEA, et c’est cette compréhension qui fera toute la différence pour nos clients».

Givaudan a célébré l’ouverture du centre par un événement immersif réunissant clients, partenaires et parfumeurs régionaux sur le thème « La Maison du Soleil Levant — Là où la lumière devient parfum », célébrant l’aube d’une nouvelle ère créative pour la Société en Afrique. Les invités ont pu apprécier le savoir-faire des parfumeurs régionaux et découvrir la richesse olfactive du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest à travers des expériences sensorielles soigneusement organisées. Cet événement a constitué une célébration appropriée de la présence et de l’ambition croissantes de Givaudan sur le continent.

À propos de Givaudan

Givaudan est un leader mondial des parfums et de la beauté mais aussi du goût et du bien-être. Nous célébrons la beauté de l’expérience humaine avec des créations pour des vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la nature. Avec nos clients, nous proposons des expériences alimentaires, des parfums inspirés de l’artisanat et développons des solutions de beauté et de bien-être qui permettent aux personnes d’être belles et de se sentir bien. En 2025, Givaudan a employé plus de 17 500 personnes dans le monde et généré un chiffre d’affaires de CHF 7,5 milliards et un flux de trésorerie disponible de 14,1 % du chiffre d’affaires. Forts de notre expérience de plus de 250 ans, nous sommes déterminés à générer une croissance durable à long terme en contribuant à des vies plus heureuses et plus saines et en augmentant notre impact positif sur la nature. Telle est Givaudan. Humaine par nature. En savoir plus : www.givaudan.com.

À propos de Givaudan Parfums et Beauté

Givaudan Parfums et Beauté conçoit des senteurs inspirées de l’artisanat afin de parfumer les vies et les souvenirs, et développe des solutions de beauté et de bien-être innovantes qui permettent aux personnes, partout dans le monde, d’être belles et de se sentir bien. Nous avons une responsabilité envers la nature, notre muse la plus précieuse. Nous sommes tout aussi attachés au développement durable qu’à la création de produits innovants qui répondent aux besoins des consommateurs et anticipent leurs désirs. Forts d’une approche collaborative favorisant la co-création, nous avons constitué un portefeuille très diversifié de produits d’hygiène et de toilette, de parfums pour soin des textiles, de produits ménagers, de parfumerie fine et de beauté, qui reflète notre expertise pluridisciplinaire. Telle est Givaudan. Humaine par nature. Pour en savoir plus : www.givaudan.com/fragrance-beauty.