La banque annonce le lancement de «Mazaya Al Mowadaf», une offre destinée aux fonctionnaires qui propose une série d’avantages et de prestations digitalisées.

Bank of Africa veut séduire les fonctionnaires. Dans un communiqué, la banque annonce mettre à disposition des fonctionnaires du secteur public et semi-public l’offre «Mazaya Al Mowadaf». «Il s’agit d’une offre packagée taillée sur mesure dont le but est de faciliter la banque au quotidien et de combler tous les besoins du fonctionnaire, aussi bien en financement qu’en accompagnement, à toutes ses étapes de vie», explique la banque.

«Mazaya Al Mowadaf» comprend la gratuité des frais de tenue de compte, une offre de crédit à la consommation avec un taux préférentiel et plusieurs avantages de paiement (gratuité des frais de dossier, différé de 3 mois…), ainsi qu’une offre d’assistance préférentielle couvrant le fonctionnaire et sa famille en cas d’accident 7j/7.

Le pack contient également une offre de financement des études supérieures au Maroc ou à l’étranger à un taux avantageux, et une offre globale et forfaitaire, destinée aux enfants de fonctionnaires, âgés de 16 à 25 ans, permettant de profiter d’avantages tarifaires sur un ensemble de produits et services adossés à un compte bancaire.

«Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec l’ensemble de ses clients et à les accompagner constamment pour répondre au mieux à toutes leurs attentes, Bank of Africa traduit par le biais de cette offre diversifiée son engagement fort auprès des fonctionnaires et sa volonté à les accompagner au quotidien pour faciliter au mieux leur relation avec la banque», conclut le communiqué.