Smeia, importateur exclusif au Maroc de BMW, annonce le lancement officiel dans le Royaume de la toute nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé, un concept inédit qui cadre parfaitement avec l’ADN de la marque la marque à l’hélice, alliant élégance et dynamisme d’un coupé et confort d’une berline.

Avec la toute première BMW Série 2 Gran Coupé, le concept de carrosserie à quatre portes, salué par le public dans les gammes de carrosserie supérieures, est transposé pour la première fois dans le segment compact premium.

Construite à Leipzig, la BMW Série 2 Gran Coupé a été dévoilée en exclusivité mondiale lors du Salon de Los Angeles, qui a eu lieu en novembre 2019.

Le nouveau modèle, vise à séduire une nouvelle clientèle urbaine particulièrement sensible au soin apporté au design. Il complète parfaitement la gamme du constructeur bavarois, notamment dans les marchés où les berlines remportent les faveurs du public.

Un design audacieux

Avec la BMW Série 2 Gran Coupé, l’élégance distinctive déjà déclinée dans les gammes de carrosserie supérieures (Gran Coupé des Série 4 et 8) fait son entrée dans le segment compact premium. La BMW Série 2 Gran Coupé se démarque notamment par sa silhouette élancée dynamique, qui reprend les codes stylistiques du coupé, tout comme les quatre portes à vitres sans cadre.

La ligne de toit se distingue par sa fluidité, la forme allongée des fenêtres allège visuellement l’arrière tandis que la ligne d’épaule, qui s’étire jusqu’à la poupe, confère à la carrosserie une silhouette élancée.

Le nouveau modèle Gran Coupé se caractérise également par ses détails stylistiques exclusifs, tels que les encoches des barreaux de la double calandre profilée, le style maillé de la calandre de la variante BMW M235ixDrive ou encore le nouveau design des feux arrière, qui s’étirent jusqu’au milieu de la poupe, et se fondent dans la baguette noire finition brillante qui encadre l’emblème BMW au centre du bouclier arrière.

Côté dimensions, la Série 2 Gran Coupé mesure 4526 mm de long et 1800 mm de large, pour une hauteur de seulement 1420 mm. En dépit de son allure élancée et sportive, elle offre aux occupants un espace généreux grâce à son empattement de 2670 mm. Enfin, le coffre affiche un volume de 430 litres pouvant être accru de différentes façons. Grâce à ces mensurations, ce nouveau modèle se révèle pratique au quotidien.

La BMW Série 2 Gran Coupé se démarque par sa silhouette large et ramassée qui témoigne de son caractère résolument sportif. L’avant est caractérisé par ses feux à «quatre yeux» et ses phares légèrement inclinés, qui soulignent les lignes de la double calandre typique de BMW. Les phares sont dotés de la technologie Full LED (de série) et peuvent bénéficier de la fonction anti-éblouissement en option. Particulièrement imposante, la calandre est réalisée d’un seul tenant et gagne en largeur.

Ses barreaux profilés et marqués d’encoches verticales, qui créent un effet de relief quand ils sont associés à l’aluminium satiné, constituent une signature stylistique unique à la BMW Série 2 Gran Coupé. Quant au fleuron BMW M235i xDrive, il se distingue par une caractéristique exclusive: le design maillé en relief de sa calandre, inspiré des voitures de course, qui se substitue aux barreaux conventionnels.

A l’arrière du véhicule, les feux étroits et élancés sont dotés de série de la technologie Full LED. Composés d’un seul élément lumineux, ils réinterprètent la forme en «L» typique de la marque en décrivant un angle distinctif sur les flancs. Les sorties d’échappement chromées d’un diamètre de 90 mm parachèvent le style sportif du nouveau modèle.

Un style sportif et des volumes généreux à l’intérieur

L’intérieur de la BMW Série 2 Gran Coupé réussit la synthèse d’un style sportif rehaussé de matériaux exclusifs et d’un espace conçu pour un usage familial et pour les longs trajets. Son caractère moderne s’exprime par l’ajout de détails stylistiques innovants, tels que les inserts décoratifs illuminés proposés en option, ou avec certaines lignes d’équipement, disponibles en six couleurs différentes.

La BMW Série 2 Gran Coupé abrite un habitacle généreux. Par rapport à la BMW Série 2 Coupé, les occupants arrière bénéficient d’un accès beaucoup plus confortable et d’un espace aux genoux supérieur de 33 mm. L’assise est également relevée de 12mm. Le coffre propose un volume de chargement de 430 litres (soit 40 litres de plus que le coupé à deux portes). La banquette arrière rabattable dans une configuration 40/20/40 (de série) peut être déverrouillée depuis le coffre, permettant d’accroître la capacité de chargement. Le hayon peut être ouvert automatiquement d’une simple pression sur un bouton ou, si la voiture est équipée de l’accès confort optionnel, d’un geste du pied (ouverture mains libres).

Les différents éléments de commandes sont axés vers le conducteur. L’utilisateur peut accéder à l’offre d’info divertissement de la nouvelle version 7.0 du système d’exploitation BMW (qui propose notamment la commande gestuelle en option) via un concept d’affichage composé de deux écrans disponibles dans une largeur de 10,25 pouces du BMW Live Cockpit Navigation Pro.

L’écran de contrôle central tactile haute résolution est orienté vers le conducteur, ce qui est une caractéristique habituelle des modèles BMW. Avec sa projection en couleurs de 9,2 pouces, l’affichage tête haute HUD de BMW (en option) permet au conducteur de prendre connaissance des différentes informations sans détourner son regard de la route.

La BMW Série 2 Gran Coupé permet en outre à l’utilisateur de combiner différents modes de commande en fonction de la situation de conduite et de ses références personnelles. Outre les habituels boutons de la console centrale et du volant, le cockpit est doté d’éléments de commande tels que le Controller iDrive (qui comprend une surface tactile avec l’offre BMW Live Cockpit Navigation Plus et supérieur) et l’écran de contrôle central de 8,8 pouces avec fonctionnalité tactile, fourni de série.

3 finitions et un modèle phare

Avec sa version d’entrée de gamme complétée par trois finitions, la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé offre un large éventail d’options de personnalisation. Par exemple, la finition Sport se caractérise par ses éléments en noir à haute brillance et son toit ouvrant en verre panoramique.

La finition M Sport, quant à elle, se rapproche davantage du modèle phare BMW M235i xDrive grâce notamment au bouclier avant comprenant des entrées d’air à la conception spécifique, des inserts illuminés, et une double calandre avec barreaux en aluminium satiné.

La BMW M235i xDrive quant à elle se distingue par ses éléments de design exclusifs et ses accents stylistiques en Cerium Grey soulignant son caractère sportif et son statut de fleuron de la gamme.

Les finitions Lounge, Sport, Pack M, ainsi que la BMW M235i xDrive se dotent d’une boîte à vitesse automatique, d’un écran tactile, ainsi que du Park Assist. Ce dernier, en plus de la caméra de recul et du système de manœuvres automatiques, propose au conducteur la fonction Auto-Reverse qui enregistre les 50 derniers mètres parcourus à moins de 36 km/h et les reproduit de manière autonome en marche arrière. Cet équipement est également de série sur la version d'entrée de gamme.

A noter que tout comme la nouvelle BMW Série 1, la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie de l’architecture sophistiquée de transmission avant de la marque. En définitive, le modèle réussit la synthèse d’une dynamique de conduite qui en fait une référence sur son segment et d’un habitacle particulièrement spacieux.

Trois motorisations au lancement

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé sera proposée dès le lancement en trois variantes de motorisation (un moteur essence et deux moteurs diesel) issues de la dernière génération de la famille BMW Efficient Dynamics.

Le moteur d’entrée de gamme est le bloc trois cylindres de la BMW 2 16 d, qui développe 116 ch, la 218d dispose d’un moteur diesel quatre cylindres de 2,0 l qui développe 150 ch, tandis que le moteur essence trois cylindres de la BMW 218i délivre 140 chevaux.

Quant à la BMW M 235i xDrive, elle est dotée du plus puissant moteur quatre cylindres de BMW Group, qui développe une puissance de 306 ch et lui confère des performances sportives hors pair, avalant le 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes.