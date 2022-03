© Copyright : DR

À l’occasion du 8 mars, CIH Bank signe deux conventions et lance la campagne «Sayidati». La banque réaffirme sa volonté de se rapprocher des femmes, pour mieux les servir et répondre à tous leurs besoins.

Œuvrant en faveur de l’inclusion financière et de l’égalité des droits des femmes au Maroc, CIH BANK a signé deux conventions de partenariat.

La première convention a été conclue avec Women Working For Change, un réseau réunissant plus de 1000 femmes dirigeantes d’Afrique, engagé en faveur de la diversité professionnelle, de la défense de la parité femmes-hommes et de l’équité de rémunération.

La deuxième convention a quant à elle été signée avec l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM). Avec ce partenariat, CIH BANK devient le partenaire financier officiel de l’AFEM, proposant ainsi des solutions de financement à des conditions avantageuses répondant à leur besoin ainsi qu’un accompagnement pour l’incubation de leur projet, souligne la banque dans un communiqué.

Au cours de ce mois de mars, CIH BANK lance une campagne de communication à 360 degré, mettant la lumière sur 8 femmes entrepreneures, totalement investies et engagées dans leurs passions, poursuit le communiqué.

CIH BANK a également mis en place le portail «sayidatecih.ma» dédié à toutes les femmes entrepreneures souhaitant conclure un partenariat avec la Banque.