Première en Afrique du Nord, CIH Bank vient de lancer CIH Pay, une solution permettant aux clients de la banque d’utiliser leur carte Mastercard via leur smartphone pour régler leurs achats au Maroc et à l’étranger.

Fidèle à son image de banque novatrice et forte de son positionnement de pionnière en matière de digitalisation des services bancaires, CIH BANK lance le service CIH PAY.

Concrètement, CIH PAY permet la digitalisation sa carte bancaire sur son smartphone et de réaliser des paiements avec ce dernier, chez les enseignes équipées de TPE sans contact, au Maroc et à l’étranger. L’activation de ce service s’effectue via l’application CIH Mobile.

Pour renforcer la sécurité des paiements effectués avec CIH PAY, Mastercard exploite son dispositif de «tokenisation», une solution permettant de sécuriser les transactions électroniques, en réduisant le risque posé par la transmission de données sensibles en ligne. Ainsi aucune donnée bancaire n’est enregistrée ou transmise au commerçant.

Avec cette première au Maroc et en Afrique du Nord, CIH PAY vient étoffer les canaux de paiement mis en place par la banque, dans le cadre de sa stratégie omnicanal et ce, afin d’offrir aux clients l’instantanéité, la sécurité ainsi qu’une meilleure utilisation de leurs moyens de paiement.

Le service CIH PAY est offert, dans un premier temps, à tous les clients titulaires d’une carte bancaire Mastercard et disposant d’un appareil mobile Android utilisant la technologie NFC.

Dans un contexte de crise sanitaire, CIH BANK est plus que jamais engagé dans la dématérialisation des services bancaires, à travers notamment la favorisation de l’éclosion du paiement mobile au Maroc et la diversification des canaux de paiement.