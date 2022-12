© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

VidéoLe chantier de réalisation de la voie express qui relie Tiznit à Dakhla se poursuit selon le calendrier prévu. Les travaux de ce mégaprojet, qui s'étend sur une distance de 1 055 kilomètres, avancent à un rythme soutenu. Compte-rendu.

Le projet de la voie express Tiznit-Dakhla prend de plus en plus forme. La construction de ce chantier titanesque se poursuit, sur l'ensemble des sections de cette route, d'une distance de 1 055 km. Un mégaprojet, qui permettra de réduire la durée des déplacements, et de faciliter le transport des marchandises à destination et en provenance des villes du Sahara, en améliorant leur connexion aux principaux centres nationaux de production et de distribution.

Interrogée par Le360, Mouna El Hardouzi, directrice régionale du ministère de l'Equipement et de l’Eau à Dakhla-Oued Eddahab, a rappelé que ce projet s'inscrivait dans le cadre de l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement des Provinces du sud du Royaume. Elle a aussi expliqué qu’il visait à renforcer les infrastructures routières de la région, à préserver l’actif routier, à améliorer les services logistiques du secteur, à contribuer au développement économique et social, et enfin à soutenir les investissements publics et privés dans l'ensemble des secteurs.

Mouna El Hardouzi a indiqué que ce méga-chantier comprendra à terme 30 passages, 16 ponts, 7 aires de repos, 1.572 unités d'évacuation d'eaux pluviales, et a précisé que sa mise en œuvre avait nécessité la mobilisation de 5,6 millions de m3 de matériaux de construction, de 4,3 millions de tonnes d'asphalte, ce qui a requis l'utilisation de plus de 3.500 machines.

Ce projet aura un impact direct sur les trois régions du sud du Royaume, qui comptent plus de 2,2 millions d'habitants, par l'encouragement des investissements publics et privés, par sa contribution au développement de l'entrepreneuriat national, et par la création de 2,5 millions de jours de travail au cours de la période des travaux, mais aussi de 30.000 jours de travail direct, annuellement, après leur achèvement, en plus de 150.000 jours de travail indirect, annuellement, également après leur achèvement.

Mbarek Fencha, responsable à la direction intérimaire pour l'aménagement de la voie Tiznit-Dakhla, a quant à lui indiqué que certaines améliorations ont été apportées à ce chantier: l'ajout d'une route périphérique vers Laâyoune, la construction d'un pont d'une longueur de 1.725 mètres, ainsi que l'ajout d'un aiguillage au point de départ de l'autoroute, de même que certaines structures inférieures, à plusieurs intersections.

Dans son discours à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohammed VI a souligné que «la voie express Tiznit-Dakhla est d’ores et déjà en phase d’achèvement. La connexion de la région au réseau électrique national est bel et bien assurée, et ses réseaux de communication ont également bénéficié d’un plan de renforcement et d’extension».

La voie express Tiznit-Dakhla, qui fait l'objet d’une convention de partenariat qui avait été signée en 2015 à Laâyoune devant le Souverain, à l’occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte, s’inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement des Provinces du sud du Royaume.

Ce projet d’envergure, dont le coût global de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dirhams, sera à terme un véritable levier structurant au développement économique et social du Sahara marocain.