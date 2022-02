Les travaux de la route reliant Tan-Tan à Laâyoune, sur une distance de 220 km, qui font partie du méga-chantier de la future voie express reliant Tiznit à Dakhla, en sont actuellement à un état d’avancement de plus de 80%.

© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Le tronçon de 220 kilomètres reliant Tan-Tan à Laâyoune affiche un taux d’avancement de 80%, tandis que l’élargissement de la route nationale n°1 entre Laâyoune et Dakhla, sur 500 kilomètres, est achevé.

Les travaux de la voie express Tiznit-Dakhla avancent à un rythme soutenu. Aux entrées et sorties de Laâyoune, la progression est remarquable: «la route reliant Tan-Tan à Laâyoune sur une distance de 220 km, qui fait partie de la partie sud du projet, affiche un état d’avancement de plus de 80%», explique, interrogé par Le360, Yassine Ansir, chef du service des ouvrages d’art auprès de la direction centrale provisoire du ministère de l'Equipement, en charge de ce projet.

Quant au renforcement et l’élargissement à 9 mètres de la route nationale reliant Laâyoune à Dakhla sur 500 kilomètres, ses travaux sont entièrement achevés, a indiqué ce fonctionnaire.

Sur une distance de 1.055 km, et ayant nécessité un investissement de l'ordre de 10 milliards de dirhams, ce méga-chantier a fait l'objet d’une convention qui avait été signée devant le Roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015. C'était à l’occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte, dans le contexte du lancement d'un modèle de développement pour les Provinces du Sud.

Ce méga-chantier porte, dans sa globalité, sur la réalisation d'une voie express reliant Tiznit à Laâyoune, sur le renforcement et l’élargissement de la route nationale N°1, sur 9 mètres, entre Laâyoune et Dakhla, ainsi que sur la construction de 16 ouvrages d’art.

La partie sud du projet comprend aussi trois ouvrages d’art. Le premier, un pont sur l’oued Aoudri, au nord de Laâyoune, est déjà totalement achevé.

Le second, situé à l’entrée nord de la ville, sur l’oued Sakia El Hamra, est entré dans la phase finale des travaux. «Le taux de réalisation des travaux de cet ouvrage est de 90%», précise Ilyas Hachemi, directeur de ce chantier. «Grâce à des compétences à 100% marocaines, nous avons pu surmonter de nombreuses difficultés techniques lors de la réalisation des travaux», s’est-il félicité.

Quant au troisième ouvrage d'art, un pont qui permettra à ses usagers de contourner Laâyoune, et qui sera construit sur une distance de 1.725 mètres, ce qui en fait le plus grand du genre au Maroc, les études préliminaires à sa réalisation sont entrées dans leur phase finale.

La fin des travaux de cette voie express reliant Tiznit à Dakhla est prévue pour fin 2022, et selon le ministère de l'Equipement, cette infrastructure sera un «axe routier aux normes internationales et d’un haut degré de sécurité» dans les provinces sahariennes.

Cette voie express permettra de réduire la durée des déplacements, d'éviter les coupures de routes suite à des inondations ou un ensablement et facilitera, bien entendu le transport de marchandises non seulement à destination et en provenance des villes du Sud du Royaume, mais aussi celui transcontinental.

Le développement de cet axe routier, important levier d'essor pour des investissements futurs, impactera positivement et directement une population de plus de 2,2 millions d’habitants, répartie sur dix provinces. L'axe routier Tiznit-Dakhla contribuera donc au développement socio-économique de quatre régions du Royaume: Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, et Dakhla-Oued Eddahab.