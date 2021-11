La voie express qui relie Tiznit à Dakhla s’étend sur 1.055 kilomètres, et dont le coût est de 10 milliards de dirhams, en est à un taux d'avancement de 70%.

© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Les travaux de la voie express reliant Tiznit à Dakhla sont bien avancés, assure-t-on du côté du ministère de l’Equipement. Le taux de réalisation a atteint plus de 70%.

Cet important projet de voie express reliant Tiznit à Dakhla, qui s’étend sur 1.055 kilomètres, et dont le coût est de 10 milliards de dirhams, a fait l’objet d’une convention de partenariat signée devant le roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, à l’occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte, dans le cadre du nouveau modèle de développement des Provinces du Sud.

Le projet de voie express Tiznit-Dakhla porte sur le dédoublement de la route nationale numéro 1 entre Tiznit et Laâyoune, sur 555 km, et l’élargissement à 9 mètres de la voie entre Laâyoune et Dakhla sur une distance de 500 km.

«Ce projet d’envergure est composé de 30 tronçons et 6 grands ouvrages d’art. Ce méga-chantier se caractérise par la création de circuits nouveaux s’étendant sur plus de 162 kilomètres, la construction des rocades en périphéries des villes, la réalisation d’un pont de 1.650 mètres pour le contournement de la ville de Laâyoune, considéré comme le plus grand du Maroc», explique Mbarek Fancha, directeur de la direction centrale provisoire en charge du projet.

La direction centrale provisoire en charge du projet multiplie ces derniers jours les réunions avec les ingénieurs, topographes et les différentes parties prenantes, en les incitant à redoubler les efforts pour accélérer le rythme de réalisation et respecter les délais engagés, malgré le retard prix du fait de la pandémie et des difficultés rencontrés par certaines entreprises. Si tout se passe comme prévu, la voie expresse Tiznit-Dakhla, dont les travaux ont déjà atteint un taux d'avancement de 70%, sera livrée avant la fin de l’année.