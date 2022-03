© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Le secteur avicole n'a pas été épargné par la flambée des prix des matières premières agricoles et la hausse du coût du transport. Sur les étals des marchés de quelques villes, le kilo de poulet se négocie jusqu’à 25 dirhams, bien au-dessus des 13 dirhams habituels.

La crise du Covid-19 a contraint plusieurs éleveurs de volaille à réduire leur production et d’autres à cesser définitivement leur activité. D’où la baisse de l’offre de poulet vif sur le marché et l'augmentation du prix à la ferme pour atteindre 16 dirhams/kg. C’est ce qu’a tenu à préciser le directeur de la fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) au Maroc, Chaouki Jerrari, dans une déclaration pour Le360.

Ce professionnel impute cette hausse aux répercussions du Covid-19 qui continuent de peser lourdement sur le secteur. Il fait ainsi état d’une baisse de l’offre du poulet, en raison de la chute de sa production, dictée par l’arrêt forcé de nombreux éleveurs sur fond de lourdes pertes engendrées à cause du Covid-19.

Et d'ajouter que cette flambée des prix résulte également de l’augmentation du coût de revient à cause de la hausse des prix de l'alimentation du volaille, laquelle représente jusqu'à 80% du coût de production, et des frais de transport.