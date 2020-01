© Copyright : DR

Les dernières statistiques publiées par Bank Al-Maghrib font état d’une amélioration des avoirs en devises, plombés par la sortie récente du Trésor sur le marché international.

Suite aux entrées de devises au titre de l’emprunt obligataire international du Trésor (1 milliard d’euros), les Réserves internationales nettes (RIN) culminent à 239,6 milliards de dirhams à fin novembre 2019, soit l’équivalent de 5 mois et 4 jours d’importations de biens et services, contre 4 mois et 28 jours le mois précédent.

Compte tenu de cette évolution, le rythme de progression, en glissement annuel, des réserves internationales nettes s’est amélioré, s’établissant à +7,3% ou +16,3 milliards de dirhams après +3,2% ou +7,2 milliards le mois précédent et après une baisse de 6,3% ou de 15,1 milliards de dirhams l’année précédente, souligne la direction du Trésor et des financements extérieurs (DTFE) dans sa dernière note de conjoncture, rendue publique ce mardi 21 janvier.