Les autorités balisent le terrain du passage à un régime de change flottant. En effet, les Marocains peuvent désormais détenir des ressources en banque sous forme de devises ou dirhams convertibles. C’est ce qui ressort de la dernière circulaire de l’Office des changes, nous rapporte le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 9 janvier.

En effet, la circulaire a pour objet de mettre en place des facilités de change en faveur des personnes physiques à travers, notamment, l’ouverture de comptes en devises ou en dirhams convertibles. Les banques marocaines sont donc autorisées à ouvrir ces comptes au nom de toute personne physique résidente, non inscrite au registre de commerce et disposant de revenus de source étrangère.

Les banques peuvent de même délivrer, au nom des titulaires de ces comptes, des chéquiers comportant la mention «compte en devises» ou «compte en dirhams convertibles», ainsi que des cartes de paiement internationales adossées à ces comptes, apprend-on auprès de l’Office qui précise, cependant, que ces comptes ne doivent en aucun cas fonctionner en position débitrice.

Concrètement, les comptes en devises ou en dirhams convertibles peuvent enregistrer trois grandes opérations: des opérations au crédit jusqu’à 70% des revenus de source étrangère rapatriés, sachant que le reliquat devra être cédé sur le marché des changes; la deuxième opération concerne les revenus et produits de cession des actifs financiers détenus au Maroc sur des marchés réglementés (OPCVM, actions cotées en Bourse, titres de créance négociables, bons du Trésor, dépôts à terme) et financés par débit de ces comptes, y compris la plus-value éventuelle, sur présentation de tout document justifiant le débit de ces comptes pour l’acquisition desdits actifs; enfin, les opérations autorisées couvrent le produit de cession de tout investissement réalisé au Maroc par débit de ces comptes, et ce à hauteur du montant initialement débité.