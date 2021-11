Les années précédentes Tanger a souffert d’importantes inondations, révélant certain points noirs auxquels s’attaquent désormais les autorités.

Le ministère de l'Intérieur, l'Agence pour le développement des provinces du Nord et un certain nombre de partenaires ont alloué une enveloppe supérieure à 310 millions de dirhams pour financer la mise en œuvre du programme d'urgence de protection de la ville de Tanger contre les inondations, sur la période allant de 2022 à 2024.

Les travaux vont bon train dans la ville de Tanger pour qu'un bon nombre de quartier de la ville soient équipés d'immenses canaux d’évacuation d'eau, pour éviter les intempéries causé par les inondations lors de la saison hivernale. Les années précédentes, la ville a en effet souffert d’importantes inondations, révélant certain points noirs auxquels s’attaquent désormais les autorités.

Le quartier Nasr à Tanger, ou s’est déroulé le drame de l'an dernier dans lequel 24 ouvriers et ouvrières ont trouvé la mort dans l’inondation de l’atelier clandestin où ils travaillaient, connaît d'importants travaux d'extension de canaux d'évacuation des eaux d'une profondeur de plus de dix mètres.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de protection contre les inondations de Tanger, les travaux se poursuivent dans les quartiers de Boukhalef, Zayatin, Bouhout, Awama, El Gharbia et El Behair, en plus des deux zones industrielles de Mghogha et Al Majd.