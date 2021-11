Amendis, filiale de Veolia Maroc, distribue l’électricité à Tanger via un réseau de fils électriques de plus de 4.348 km.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Le360 s’est rendu au poste source d’El Harrarine, l’un des cinq postes qui alimentent Tanger en électricité, gérés par Amendis. Sur place, le directeur de l’électricité assure que la ville ne souffre d’aucun problème d’approvisionnement. Plusieurs chantiers sont par ailleurs en cours pour répondre à la demande croissante en électricité.

La ville de Tanger consomme environ 140 millions de kilowatts d'électricité par mois. Un chiffre en constante augmentation, au regard du dynamisme économique que connaît la ville, et qui engendre une hausse des besoins en électricité.

La distribution de l’électricité est assurée par Amendis, filiale de Veolia Maroc, via un réseau de fils électriques d'une longueur totale de plus de 4.348 km, qui alimente tous les quartiers de la ville et fournit de l’électricité à une population estimée à 1,163 million de personnes.

Aujourd’hui, malgré l’arrêt de la centrale thermique de Tahaddart (400 MW), suite à l’arrêt, le 31 octobre dernier, du Gazoduc Maghreb-Europe qui l’alimentait en gaz naturel, Tanger ne pâtit d’aucun problème d’approvisionnement en électricité, à en croire Miad Khalifa, directeur de l’électricité à Amendis.

«Il n’y a aucun problème d’approvisionnement car la ville de Tanger a un besoin de 275 MW alors que nous disposons d’une capacité de 500 MW. Il y a donc un écart de 225 MW», a indiqué cet ingénieur dans une déclaration pour Le360, qui s’est rendu au poste source d’El Harrarine, située à l’Est de Tanger.

D’une capacité de 140 MW, le poste source d’El Harranine est l’un des cinq postes sources, dits postes frontières entre l’ONEE (fournisseur) et Amendis (distributeur), qui alimentent Tanger en électricité. Il permet, après transformation de la haute tension en moyenne tension, de transporter et de distribuer l’énergie sur l’ensemble du périmètre de la gestion déléguée.

Selon cet interlocuteur, Amendis compte même poursuivre ses investissements afin de sécuriser davantage l’alimentation en électricité de Tanger. Ainsi, le poste source d’El Harrarine, qui dispose déjà de deux transformateurs d’une capacité de 70 MW chacun, en accueillera bientôt un troisième, d’une capacité similaire de 70 MW, en prévision de la hausse de la demande.

En outre, un sixième poste source verra le jour sur la route de Tétouan, d’une capacité de 140 MW. «Ce poste source sera opérationnel au début de l’année 2023. Avec ces investissements, notre capacité totale passera à plus de 700 MW», explique Miad Khalifa.