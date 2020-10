© Copyright : Le360

Le groupe Diana Holding a inauguré une nouvelle usine Coca-Cola à proximité de la zone industrielle de Gzenaya à Tanger. Il s'agit de la plus grande du genre en Afrique, pour un investissement financier de plus de 500 millions de dirhams. Le360 a visité cette nouvelle unité.

S’étendant sur une superficie de plus de 12 hectares, cette nouvelle usine à la pointe de la technologie, qui a été inaugurée ce vendredi 9 octobre 2020, a une capacité de production d’environ 55.000 bouteilles de boisson par heure.

Cette inauguration a été marquée par la présence de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc David Fisher et de son épouse, qui ont été conviés à une visite de cette nouvelle unité par la PDG de Diana Holding, Rita Maria Zniber.

«Cette usine appartient à Atlas Bottling Company, une filiale de Diana Holding. Nous couvrons l’ensemble de la zone du Nord et de l’Oriental avec deux usines d’embouteillage Coca-Cola, une à Tanger et une à Oujda. Nous embouteillons plus de 80 produits Coca-Cola différents et la distribution est assurée par 16 centres de distribution avec 160 camions qui sillonnent la région», a indiqué Rita Maria Zniber.

Cette nouvelle unité a nécessité un investissement de 500 millions de dirhams et «s’inscrit dans la volonté du groupe de soutenir le développement l’économie de la région et du pays», a souligné la PDG de la Holding.

Avec cette nouvelle unité, Atlas Bottling Company pousse sa capacité de production à 90.000 bouteilles par heure.