Rabat, capitale du royaume, connaît un développement sans précédent de ses infrastructures de base, notamment au niveau de l'élargissement et de l'embellissement de ses grandes artères et routes. Le point dans ce reportage.

En plus de l'agrandissement de la route côtière située entre Rabat et Harhoura, sur une longueur de 20 kilomètres au sud de la capitale, la ville de Témara s'est, elle aussi, lancée dans la réalisation d'ouvrages similaires. Le plus important chantier, ouvert en décembre dernier, concerne le boulevard Mohammed VI, l’avenue Moulay Abdellah et le boulevard Gharnata, trois artères menant à la route côtière allant de Harhoura à la plage de Témara.









C’est la société d’Aménagement de Témara,, relevant de la préfecture, qui est le maître d’ouvrage de ces chantiers. Ceux-ci comprennent l’élargissement de l'avenue Gharnata, venant du centre de Témara et allant jusqu’à la plage de Harhoura près de la forêt, sur une distance de 3 kilomètres, passant par un nouveau pont édifié au-dessus de l’autoroute Rabat-Casablanca. Cette artère élargie a pour but de fluidifier la circulation sur le tronçon Témara-Harhoura, caractérisé par des embouteillages monstres en période de pointe.

Près de 30.000 véhicules empruntent chaque jour cette route. Ce projet va nécessiter un investissement global de 70 millions de dirhams. Les travaux d’élargissement prendront fin en cette année 2020.