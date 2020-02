© Copyright : DR

L'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) vient de diffuser une capsule vidéo pour sensibiliser l’opinion publique sur les méfaits de la contrebande.

Dans sa nouvelle capsule vidéo, la douane rappelle les principales menaces que la contrebande peut présenter pour l’entreprise nationale et l’emploi, la santé et la sécurité du citoyen et du pays, l’environnement, le patrimoine culturel national et les caisses de l’Etat.

La contrebande, rappelle l’ADII, handicape la réalisation des chantiers d’envergure à valeur ajoutée pour la nation.

La lutte contre ce fléau incombe certes à la douane et aux autres services publics concernés, mais également au citoyen par son abstention à l’achat et la consommation des produits issus du commerce illégal, souligne l’ADII.