© Copyright : Le360

Ce point frontalier enregistre le passage de quelque 120 poids lourds quotidiennement. Le360 a pu filmer les procédures de dédouanement.

Une cinquantaine de camions attendent ce matin de traverser le point frontalier d’El Guerguerat. Le trafic commercial a été rétabli après la sécurisation de la zone par les autorités marocaines. Pour les routiers, qui sont ravis de reprendre du service, c’est chacun sa destination ou sa provenance, chacun son chargement. «Tout type de marchandises transitent par ici, que ce soit des produits agricoles ou industriels, nous explique Mostafa Kaddouri, inspecteur douanier. C’est une artère économique entre le Maroc, les pays européens, les pays subsahariens et la Mauritanie, qui jouit d’une attention particulière».

«En moyenne, 120 camions traversent quotidiennement ce point frontalier. Sur l’année, ce sont 4 millions de tonnes de marchandises de tout genre qui transitent par là. Alors, tout est fait pour fluidifier au maximum le trafic et réduire les délais. L’Administration des Douanes s’appuie sur la technique du scanner qui nous permet de gagner environ 4 heures dans le contrôle. Désormais le délai de dédouanement est d’environ deux heures», ajoute notre inspecteur douanier.



Avec la mise en place de moyens technologiques de contrôle et la simplification des procédures pour les transporteurs, ce point frontalier retrouve une activité encore plus soutenue depuis la sécurisation de la route menant vers la Mauritanie. Quant au développement continu des échanges commerciaux entre le Royaume et ses partenaires subsahariens, il présage, pour El Guerguerat, encore de beaux jours devant lui.