Financées par l’Agence du Nord, ces sessions de formations, qui débutent le 13 décembre 2021, ont pour but d’aider les artisans, commerçants et gérants de coopératives à placer et mieux vendre leur produits sur le net.

A Tanger, cette semaine, une campagne de formation aux techniques du e-commerce a été lancée en direction de commerçants, d'artisans et de gérants de coopératives. Explications sur cette série de tournées promotionnelles dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, financée par l'Agence du Nord (APDN).

Financées à hauteur de 500.000 dirhams par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), cette série de tournées promotionnelles entendent sensibiliser et accompagner les commerçants, artisans et les gérants de coopératives de la région Tde anger-Tétouan-Al Hoceïma dans leur passage vers le numérique. Le but? Les aider à mieux commercialiser leurs produits grâce aux différentes plateformes de e-commerce nationales.





L’organisation de cette campagne s’inscrit dans la lignée de la mise en œuvre des objectifs d'une convention de partenariat qui avait été signée en octobre dernier par le Centre régional d’investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

Selon les conclusions d’une étude réalisée par l'agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), l’utilisation d’Internet a connu une augmentation remarquable, de l'ordre de 14,4% entre 2019 et 2020. Selon ce même rapport, l’apparition du Covid-19 a entraîné une augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet, de l'ordre de 3,5 millions d'internautes supplémentaires.





Les achats en ligne ont quant à eux augmenté de trois points au cours de l'année écoulée, et selon ce document, au Maroc, un utilisateur d’Internet sur quatre a effectué un achat via le net.

C'est dire le potentiel qui pourra être concrétisé par cette série de tournées de formation et de sensibilisation aux techniques du e-commerce dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Après leur passage par dix villes de cette région du Nord du Royaume, ces tournées doivent prendre fin le 20 décembre prochain.