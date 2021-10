Vidéo. À la rencontre des artisans du complexe d’artisanat de Dakhla

Une salle d'exposition au sein du complexe d’artisanat de Dakhla.

© Copyright : Hamdi Yara / Le360

Le complexe d’artisanat de Dakhla offre aux professionnels de la région une vitrine pour la promotion de leurs produits et de leur savoir-faire ancestral. Des bijoux en argent ainsi que des produits de maroquinerie, de broderie et de couture sont exposés au sein de cet espace, dédié également à la production et à la commercialisation.

Inauguré en 2016, ce complexe vise à mettre en valeur la richesse et l’authenticité du patrimoine local, à renseigner sur le savoir-faire artisanal et à promouvoir le secteur de l’artisanat dans la région. Ce joyau de l’artisanat permet aux créateurs de faire preuve de finesse et de dextérité dans la production et la présentation de leurs œuvres. Il permet aussi aux touristes, marocains et étrangers, ainsi qu’à la population locale de découvrir l’authenticité du patrimoine local et de la richesse culturelle de la région de Dakhla-Oued Eddahab. Approché par Le360, Hayay Bida, artisan qui expose ses produits au sein du complexe d’artisanat de Dakhla a souligné que cet espace, qui vise à promouvoir le secteur de l’artisanat dans la région, est composé de plusieurs ateliers, d’une salle d’exposition et de vente, d’une salle polyvalente, ainsi que de salles de formation. Vidéo. Dakhla: quand les sports nautiques sauvent le tourisme Il a également indiqué que la faible affluence touristique causée par l'avènement du Covid-19 a été rattrapée suite à l’allégement des mesures restrictives et à l’amélioration de la situation sanitaire. D’autres artisans, qui confectionnent bracelets, bagues, colliers et boucles d'oreilles à partir de métaux, notamment l’argent, ont expliqué le processus de fabrication de ces bijoux. Erigé sur une superficie d’environ 750 m2, ce complexe s’inscrit dans le cadre du Plan de développement régional de l’artisanat (PDRA), en partenariat entre l’Agence de développement des Provinces du Sud, le ministère de l’Artisanat, la direction générale des collectivités locales et la wilaya.

Par Souilme Bouaamoud