Durement frappé par une crise à l’ampleur jamais vue, le secteur aérien constate les dégâts en attendant de pouvoir redémarrer en 2021. Le point sur la baisse du trafic à l’aéroport Marrakech-Ménara.

La crise du Coronavirus et les incertitudes sanitaires continuent d’affecter le trafic aérien mondial et le Maroc n’est pas épargné. D’après les statistiques de l’Office national des Aéroports (ONDA), le trafic commercial des passagers a enregistré, sur les dix premiers mois de l’année 2020, une baisse de 70,79% par rapport à la même période en 2019.

A l’aéroport de Marrakech-Ménara, la baisse est de 75% sur les onze premiers mois de l’année 2020 par rapport à l’année précédente. En novembre, la chute a atteint un record de 94% par rapport à la même période en 2019.

“Lors de ces onze mois, le nombre de passagers était de 1.450.000 contre près de 6 millions durant la même période en 2019. Pour les mouvements d’avions, l’aéroport de Marrakech-Ménara enregistre une baisse de 72%”, explique Zakarya Harti, chef de la division exploitation pour le compte de l’ONDA au sein de l’aéroport de la ville ocre.

A cette date, sept compagnies aériennes desservent l’aéroport Marrakech-Ménara contre 30 qui y opéraient avant la crise de la Covid-19.

“L’aéroport est connecté à près de 17 aéroports internationaux contre 80 auparavant et deux nationaux (l’aéroport Mohammed V et l’aéroport de Tanger Ibn-Batouta) à travers des lignes régulières qui représentent 105 vols hebdomadaires contre 850 avant mars dernier”, ajoute notre interlocuteur.

A Marrakech, l’aéroport et le ciel sont drôlement moins bruyants depuis 10 mois. Et on attend la sortie du tunnel qui n’est sûrement pas pour demain. A moins, espérons-le, que la campagne de vaccination change la donne.