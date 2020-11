© Copyright : DR

L’Office national des aéroports (ONDA) révèle ses dernières statistiques sur le trafic commercial passagers. Sans surprise, elles sont catastrophiques. Sur les dix premiers mois de l’année 2020, il a fléchi de 70,79% comparé à la même période en 2019, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 23 novembre, tout en précisant que le trafic international a enregistré une baisse de 71,87% en raison d’une décroissance de l’ensemble des secteurs géographiques, en particulier l’Europe (-71,06%), l’Afrique (-71,55%), le Moyen et Extrême Orient (-77,94%) et l’Amérique du Nord (-75,17%).

Dans le détail, l’Aéroport Mohammed V a atteint les 46% du trafic passager global, soit 177.476 passagers contre 848.373 pour la même période de l’année 2019, et l’Aéroport Agadir Al Massira a affiché une baisse de 83,34% de son trafic en accueillant à peine 29.085 passagers. Le pire recul noté par l’ONDA? Il concerne l’Aéroport Marrakech Menara avec -94,88%. 30.662 passagers ont ainsi atterri dans la ville ocre, contre 599.090 durant la même période l’an passé.

S’agissant du trafic aérien domestique, sa baisse est estimée à 69,72% avec 82.781 passagers comptabilisés. Au cours du mois d’octobre 2020, le fret aérien est en diminution de 39,46% par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant à 5.075,19 tonnes contre 8.382,88 tonnes un an plus tôt, indique le quotidien, qui s’attarde également sur les mouvements d’avions en recul, quant à eux, de 71,94% par rapport à la même période de l’année passée. En effet, d’après les données de l’ONDA, la part de l’Aéroport Mohammed V est de 48,27% dans ce trafic. Suivent Marrakech Menara (8,30%) et Agadir Al Massira (7,52%).