Kiosque360. La réalisation du port Dakhla Atlantique est de nature à amorcer une ville nouvelle abritant des familles, des services publics et des activités indirectes. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

L’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab a lancé récemment l’étude d’élaboration du plan d’aménagement de la zone limitrophe du port Dakhla Atlantique qui va couvrir une superficie totale de 6.000 ha.

«Dans les détails, la ville de Dakhla constitue aujourd’hui une ville-région dans la mesure où elle abrite plus que 75% de la population de la région de Dakhla-Oued Eddahab, selon le RGPH 2014, une situation qui se traduit sur le terrain par un grand déséquilibre de l’armature urbaine de la région», indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du vendredi 18 novembre.

La réalisation du port Dakhla Atlantique au sud de Ntireft et au nord de la ville de Dakhla, couplé à un port de pêche et une zone industrielle importante, est de nature à amorcer un équilibrage régional à même de soulager la ville de Dakhla et générer, progressivement, la naissance d’une ville nouvelle abritant les familles des travailleurs, les services publics et les activités indirectes et induites qui ne manqueront pas de se développer au fur et à mesure de l’accroissement de la population.

«Pour anticiper l’encadrement de la dynamique importante qui est appelée à se développer entre le village de pêche de Ntireft et le port Dakhla-Atlantique, d’une part, et entre la ville de Dakhla et la côte sud (tourisme sur la partie continentale de la Baie, développement des activités à Bir Gandouz, à Lamhiriz et le trafic international vers la Mauritanie et le reste de l’Afrique), d’autre part, la position stratégique de la zone limitrophe au port de Dakhla-Atlantique avec le tri-pôle économique (Dakhla, Ntireft, El Argoub) lui confère le rôle de pivot qui générera des activités économiques importantes qui vont contribuer à la concrétisation du Grand Dakhla», lit-on.

Pour ce faire, l’Agence urbaine de Dakhla a publié récemment un appel d’offres pour la réalisation de l’étude du plan d’aménagement, et qui a pour objet de définir les règles d’utilisation du sol et la stratégie de développement et d’aménagement spatial, socio-économique et environnemental de la zone limitrophe du port Dakhla Atlantique, sur la base d’une vision de qualité.

Ce plan d’aménagement de la zone limitrophe du port Dakhla-Atlantique a pour ultime objectif de concevoir un support de planification réglementaire pour améliorer les conditions et les modes d’orientation et de maîtrise de la future urbanisation attendue après la création du port Dakhla Atlantique.