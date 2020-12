© Copyright : DR

Kiosque360. Grise mine pour le secteur de l’automobile. D’après l’Association des importateurs de véhicules au Maroc, les ventes des voitures neuves enregistrent une baisse de 4,45% à fin novembre, à l’exception des voitures haut de gamme qui voient une légère hausse de la demande. Les détails.

A fin novembre, 12.717 voitures neuves ont été vendues contre 13.309 véhicules à la même période un an auparavant, soit une baisse de 4,45%, comme l’observe l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) à travers ses dernières statistiques. Dans le lot, une diminution de 6,25% des ventes des véhicules particuliers (VP), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 décembre, indiquant que seuls les véhicules utilitaires légers (VUL) sont en progression (+9,73%).

De façon plus générale, AIVAM note un recul de 22,3% du marché de l’automobile avec 111.882 ventes contre 143.993 unités écoulées à fin novembre 2019. Dans le détail, il s'agit d'une baisse de 23,57% des VP et d'un fléchissement de 12,09% des VUL.

S’agissant des voitures de luxe, elles enregistrent une lègère hausse de la demande. En effet, Mercedes est en tête (265 véhicules (VP) vendus à fin novembre) avec une croissance de 12,29% par rapport au mois de novembre 2019, comme le relaie le journal, précisant que sa part de marché est désormais de 2,39%. Mercedes est suivie d’Audi avec 207 unités vendues (+1,47% et une part de marché de 1,87% ) et de BMW avec 192 ventes VP (+7,87% et une part de marché de 1,73%).

Concernant les véhicules les plus plébiscités, on trouve, en haut du classement, Dacia qui conserve sa première place malgré une baisse de 8,91% enregistrée, comparativement au même mois de l’année dernière. A fin novembre, Dacia a comptabilisé 3.476 ventes de VP et détient ainsi une part de marché de 31,4%. Derrière elle, Renault, qui a écoulé 1.340 VP (-21,68% par rapport à la même période l’an passé et une part de marché de 12,1%), et Hyundai avec 844 immatriculations (VP) enregistrées marquant, quant à elle, un bond de 8,76% à fin novembre et une part de marché de 7,62%.