© Copyright : DR

La société étatique chinoise Sinopharm est le sixième plus grand fabricant de vaccins au monde. Son PDG a récemment déclaré que son vaccin contre le coronavirus sera disponible dans le commerce d'ici la fin de l'année.

Sinopharm, à travers sa filiale CNBG, a conclu ce jeudi à Rabat, deux accords de coopération avec le Maroc en matière d’essais cliniques de son vaccin anti-Covid-19. Sinopharm est la plus grande société de production biologique et pharmaceutique en Chine. Son cœur de métier est le développement de vaccins humains et de produits sanguins.

Ses unités de recherches et développement et de fabrication produisent toutes sortes de vaccins EPI (Expanded program on immunization, Programme élargi de vaccination, ndlr) en Chine.

La capacité de production annuelle de l’entreprise est de près de 700 millions de doses.

La société étatique emploie près de 128.000 personnes et dispose d’une chaîne complète dans l'industrie, couvrant notamment la recherche et le développement, la fabrication, la logistique et la distribution, les ventes au détail, les services d'ingénierie, et même des services financiers. Sinopharm possède plus de 1.100 filiales et son chiffre d’affaires en 2018 s'est élevé à près de 400 milliards de yuans (l'équivalent de 57 milliards de dollars).

Sinopharm dispose par ailleurs d'un institut de recherche pharmaceutique appliquée et d'un institut de conception technique, tous deux occupant une position de leader en Chine.

En tant que sixième plus grand fabricant de vaccins au monde, Sinopharm est en mesure de produire tous les vaccins du programme national de vaccination en Chine et est le fournisseur de plus de 80% des vaccins utilisés dans le programme élargi de vaccination dans le pays.

Le mastodonte chinois a développé des sites de fabrication et de matériel médical pour les médicaments biologiques, les stupéfiants et les psychotropes, les médicaments anti-infectieux, oncologiques, cardio-vasculaires et respiratoires. Certaines lignes de production ont été approuvées par les autorités américaines et européennes, et préqualifiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), peut-on lire sur le site internet de Sinopharm.

En juin dernier, la Chine a dévoilé les résultats des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 d'un vaccin anti-Covid-19, qui s'avèrent prometteurs en termes de sécurité et d'efficacité. Le vaccin, développé par l'Institut des produits biologiques de Wuhan, dépendant du China National Biotec Group (CNBG) affilié à Sinopharm, impliquait 1.120 volontaires âgés de 18 à 59 ans dans ses essais cliniques, qui ont débuté le 12 avril.

Les résultats ont révélé un bon bilan de sécurité, rapporte l'agence Xinhua, aucun cas d'effets indésirables graves n'ayant été constaté dans les essais cliniques. Les récepteurs de vaccin inoculés avec deux injections dans des procédures et des doses différentes ont tous produit des taux élevés d'anticorps.

Récemment, le patron de Sinopharm a indiqué que son vaccin contre le coronavirus sera disponible dans le commerce d'ici la fin de l'année. A noter que le vaccin est entré dans une phase avancée de tests humains aux Émirats arabes unis afin de recueillir des preuves d'efficacité pour les approbations réglementaires finales. Les usines CNBG à Wuhan et Pékin pourraient produire plus de deux millions de doses par an.