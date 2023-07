Vacances: rester au Maroc ou voyager à l’étranger, quel choix pour les Marocains?

Rester au Maroc ou voyager à l’étranger, telle est la question à laquelle les Marocains sont confrontés à l’approche des vacances. Un sondage réalisé par Sunergia sur les intentions de voyage des Marocains relève que 83% des personnes souhaitant voyager privilégient les destinations nationales, contre 16% qui font le choix de franchir les frontières.

Comme le rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco, l’enquête menée par Sunergia indique que les répondants ayant opté pour le voyage à l’étranger sont surtout des hommes, des personnes âgées de 25 à 34 ans, et des personnes de 55 ans et plus. Les jeunes de 18 à 24 ans souhaitent davantage partir en vacances cet été (55%). Idem pour les personnes appartenant aux catégories aisées (59%).

Concernant les catégories moins favorisées, l’enquête relève que 35% des personnes ne prévoient pas de voyage cet été. La faute, vraisemblablement, à l’inflation, aux tarifs des billets d’avion, de la restauration et de l’hébergement qui ont enregistré cette année des hausses considérables.

Dans une enquête publiée récemment, La Vie Éco révélait que de nombreux marocains faisaient le choix de passer leurs vacances de l’autre côté du Détroit, en Espagne, plutôt que de profiter des charmes de leur pays. Après le Covid et la crise diplomatique entre Rabat et Madrid, «de nombreux Marocains piaffent d’impatience de renouer avec le farniente du soleil ibérique».

Pour rappel, l’Espagne arrive en tête des pays les plus visités par les touristes marocains. En 2019, ils étaient environ 800.000 à y séjourner. 39,6% des touristes marocains vont donc en Espagne. Suit la France, qui s’accapare 37,6%. La Turquie clôt le podium avec un taux de 11,7% de touristes marocains.