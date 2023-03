Une réduction de 3,3% de la consommation d’électricité: Leila Benali dresse le bilan de l’opération Bonus

«Cela représente 38% du total des clients intéressés par cette baisse. Nous voulions que cette opération réussisse surtout durant la période de forte consommation, entre novembre et décembre dernier», a déclaré, ce vendredi 10 mars à Rabat, la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, lors d’une conférence de presse sur la préparation de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD).

Ce bonus, calculé sur la base de la consommation enregistrée à la même période de 2021, sera effectivement reporté sur les factures des clients concernés dans les semaines prochaines, a ajouté la ministre, indiquant qu’elle rééditera la même expérience durant l’été 2023.

Pour rappel, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) avaient lancé, le 2 novembre 2022, l’initiative «Bonus» d’économie de l’électricité afin d’alléger la facture énergétique des usagers.