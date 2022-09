© Copyright : DR

Le trafic de marchandises transitant par le port d’Algésiras risque d’être perturbé au cours des prochains jours. Une association espagnole de professionnels du Transport routier (TIR) a appelé à une grève à partir de demain, lundi 26 septembre 2022.

Les chauffeurs routiers membres de la Plateforme nationale de défense du secteur des transports, une association professionnelle espagnole, ont appelé à une grève à partir du lundi 26 septembre. Selon des médias locaux, près de 600 travailleurs indépendants opérant dans le port d'Algésiras sont appelés à cette grève, pour protester contre leur situation, qu'ils jugent «insoutenable» dans le port, ce qui représente environ 80% du secteur.

D’autres opérateurs ont refusé de participer à ce mouvement de protestation et assurent poursuivre leurs activités habituelles. «En tant que société de transport et fournisseur de solutions pour le trafic international, SJL comprend parfaitement les défis du secteur. Cela dit, notre décision est de ne pas soutenir cette grève et de maintenir le service que nous offrons à nos clients», assure, dans une lettre adressée à ses partenaires, SJL, l'un des principaux opérateurs du transport et de la logistique entre l'Afrique du Nord et l'Europe.

L’entreprise indique par ailleurs qu’il est difficile de prévoir l’ampleur de la grève, assurant néanmoins que des mesures ont été prises pour minimiser son impact sur l’activité portuaire et assurer la sécurité des employés, des véhicules et des marchandises transportées.

«SJL a avancé certains voyages au dimanche 25 septembre, afin de libérer le trafic le lundi et assurer la continuité de ses services. Nous avons également organisé un appel de crise pour rassembler et partager les informations, prendre des décisions et maintenir la communication et la coordination interne et externe», souligne le groupe dans sa lettre.