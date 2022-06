© Copyright : DR

Une délégation composée de membres du conseil d’administration de la Banque mondiale a été reçue ce jeudi 9 juin 2022 par le chef du gouvernement. L’occasion de mettre en avant le partenariat entre les deux parties et d'examiner les moyens de le renforcer.

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, ce jeudi 9 juin 2022, à Rabat, une délégation composée de membres du conseil d’administration de la Banque mondiale, en visite officielle au Maroc. Cette rencontre a été l'occasion de souligner l’importance du partenariat entre le Maroc et le Groupe de la Banque mondiale, et d'examiner les moyens de le renforcer et de le développer.

Cette réunion a également été l’occasion d’échanger sur les défis auxquels sont confrontées les économies mondiales, en raison du haut taux d'inflation et des prix élevés des matières premières stratégiques sur le marché international, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Au cours de ces entretiens, Aziz Akhannouch a passé en revue les stratégies et programmes lancés par le Maroc sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, notant que le gouvernement a poursuivi, malgré les fluctuations économiques mondiales, la mise en œuvre des réformes structurelles avec la même force, la même détermination et dans le respect des échéances, tout en augmentant le volume des investissements publics.

Il a aussi rappelé l’engagement du gouvernement à poursuivre le soutien aux programmes sociaux, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou de la protection sociale, tout en allouant des aides supplémentaires pour maintenir le pouvoir d'achat du citoyen face à l’augmentation des prix d’un certain nombre de denrées essentielles au niveau international.

A cette occasion, la directrice exécutive pour les Etats-Unis au sein de la Banque mondiale, Adriana Kulgler, a félicité le Maroc pour les infrastructures construites au cours des vingt dernières années, saluant le dynamisme et les transformations que connaît l'économie marocaine. Elle a ainsi précisé que le Maroc se trouve en bonne posture afin de faire face à la pandémie de Covid-19, compte tenu de l’important taux de vaccination au sein de la population marocaine.

Adriana Kulgler a également exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par le Maroc pour faire face aux répercussions des fluctuations économiques mondiales, notant les décisions prises par le Royaume à cet égard. Elle a également félicité le Maroc pour ses efforts visant à améliorer les ressources et le secteur de la santé ainsi que les réformes au niveau de l'administration publique.

La directrice exécutive pour les Etats-Unis au sein de la Banque mondiale a par ailleurs exprimé ses remerciements au Maroc, qui abrite les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui sont prévues à Marrakech en octobre.