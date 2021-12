© Copyright : DR

Kiosque360. A fin novembre 2021, le marché de l’automobile enregistre une croissance de 8,97% par rapport à la même période en 2019, d’après l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

8,97%, c’est la croissance du marché de l’automobile enregistrée à fin novembre 2021, comparativement à l’année 2019, par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). En volume, le nombre de véhicules vendus s’élève à 156.920 unités contre 143.993 à la même période en 2019, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 22 décembre.

Dans le détail, les véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculées sont au nombre de 19.376 à fin novembre 2021, contre 15.970 au même moment en 2019, soit une hausse de 21,32%. Quant aux véhicules particuliers (VP), leurs ventes sont passées de 128.023 à fin novembre 2019 à 137.544 à fin novembre 2021, soit une progression de 7,44%.

Dans le top 5 des ventes, on trouve Dacia en pole position avec 38.780 VP écoulés contre 38.639 ventes à la même période en 2019, soit +0,36% (part de marché de 28,19%). Elle est suivie de Renault avec 17.749 ventes de VP contre 18.637 à la même période en 2019, soit -4,76% (part de marché de 12,90%), de Hyundai avec 11.301 immatriculations enregistrées à fin novembre 2021 contre 8.885 en 2019, soit +27,19% (part de marché de 8,22%), de Peugeot avec 10.368 VP contre 9.314 à fin novembre 2019, soit +11,32% (part de marché de 7,54%) et de Citroën avec 6.459 ventes de VP contre 6.787 unités à fin novembre 2019, soit -4,83% (part de marché de 4,70%).

Côté marques de luxe, c’est Audi qui se hisse en haut du podium avec 3.287 ventes contre 1.792 en 2019, soit +83,43% et une part de marché de 2,39%. En deuxième position, on trouve BMW avec 3.037 unités écoulées contre 2.253 à fin novembre 2019, soit une hausse de 34,80% (part de marché 2,21%). Et, en troisième position, Mercedes qui a enregistré 2.364 véhicules immatriculés à fin novembre 2021 contre 2.360 à la même période en 2019, soit une très légère hausse de 0,17% (part de marché de 1,72%).