Un record pour la Douane: avec la fermeture de Bab Sebta et Melilla, 4 milliards de dirhams de recettes supplémentaires

Passage de Bab Sebta.

© Copyright : DR

La fermeture des passages de Sebta et Melilia ne fait pas que des malheureux... Selon le directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), Nabyl Lakhdar, 4 milliards de dirhams de recettes douanières supplémentaires ont été générés grâce à la lutte contre la contrebande. Ce qu'il en dit, et ce que prévoient ses services.

«Nous avons fait récemment une étude par rapport à l’impact de la fermeture de Bab Sebta et Melilia (...). Aujourd'hui les recettes douanières ont augmenté de manière spectaculaire»: c'est en ces termes que s’est réjoui le directeur général de l’administration des douanes. Nabyl Lakhdar a pris part, hier, jeudi 16 décembre 2021, à la réunion de travail du Conseil National de l’Entreprise (CNE) de la CGEM, en présence de la ministre de l'Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, de Chakib Alj, le président de la Confédération patronale, et de représentants du patronat. Selon Nabyl Lakhdar, ce sont ainsi 4 milliards de dirhams de recettes douanières supplémentaires qui ont été générés cette année, et qui proviennent de l'assèchement de la contrebande. «C’est (...) relativement important», a-t-il commenté. Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin octobre, une hausse de plus de 25% Plus encore, selon le DG de la Douane marocaine, les recettes douanières de l'année 2021 atteindront un nouveau pic: «on aura une année record, bien meilleure que 2019», a-t-il annoncé, visiblement satisfait. Le directeur général de l’ADII a d'ailleurs profité de cette réunion au siège du patronat pour faire part, devant la ministre de l'Economie et des finances, du bilan positif de ses services dans la lutte contre la contrebande. Il faut savoir à cet égard que la loi de finances pour l'exercice 2022 table sur des recettes douanières de l’ordre de 11,8 milliards de dirhams. A fin novembre 2021, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4%, à 10,47 milliards de dirhams, selon les dernières données de la Trésorerie générale du Royaume.

Par Safae Hadri