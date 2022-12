© Copyright : DR

Al-Amine Nejjar est le nouveau président du directoire d’Al Barid Bank. Sa nomination prend effet au 1er janvier 2023.

La nomination d’Al-Amine Nejjar à la tête du directoire d’Al Barid Bank a été actée lors du conseil de surveillance, réuni le 30 novembre dernier. L’annonce sera officialisée dans les jours qui viennent via un communiqué, apprend Le360 de source sûre.

Al-Amine Nejjar n’est pas étranger au secteur bancaire. Agé de 55 ans, ce natif de Casablanca a occupé plusieurs responsabilités au sein de prestigieuses institutions financières nationales, notamment au CIH (en tant que directeur général adjoint en charge de la banque de détail et de l’immobilier) et à Wafa Immobilier (en tant que président du directoire).

La nomination d’Al-Amine Nejjar, jusque-là conseiller du ministre de l’Industrie et du Commerce, devrait insuffler une nouvelle dynamique à la filiale bancaire de Barid Al-Maghrib. Maison mère de Barid Cash, Al Barid Bank compte environ 2.500 agences, 8 millions de clients et plus de 4.000 collaborateurs.

Les derniers chiffres communiqués, disponibles sur le site d’Al Barid Bank, relatifs à l'exercice 2021, font état d'un total dépôts de l'ordre de 61,1 milliards de dirhams, un encours crédits s'élevant à 7,2 milliards de dirhams, un produit net bancaire (PNB) culminant à 2,14 milliards de dirhams et d’un résultat net de 322,6 millions de dirhams.