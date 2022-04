© Copyright : DR

Le dépôt des dossiers de renouvellement de la carte grise et l’obtention du duplicata pourront se faire, à partir de demain jeudi 14 avril 2022, dans les agences de Barid Cash et Al Barid Bank.

A partir du 14 avril, il sera possible de renouveler sa carte grise dans les agences de Barid Cash et Al Barid Bank. Plus besoin de se déplacer dans les centres d’immatriculation du service des mines du ministère de l’Equipement et de l’Eau. C’est ce que vient d’annoncer l’agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

«Le lancement de cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’agence visant le développement et l’amélioration de la qualité de ses services, et afin de capitaliser sur les acquis réalisés dans le cadre de la convention de partenariat et de collaboration, signée le 1er juin 2021 avec le groupe Al Barid Bank et Barid Cash», indique un communiqué de l’agence diffusé ce mercredi 13 avril 2022.

Le renouvellement des permis de conduire s'effectue également et depuis juin 2021 dans les agences de Barid Cash et Al Barid Bank.