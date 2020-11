© Copyright : DR

Kiosque360. L’activité portuaire poursuit sa bonne dynamique. A Fin octobre, le flux est en hausse de +4,2% par rapport à l’an passé, d’après les dernières données de l’Agence nationale des ports (ANP) qui a enregistré un chiffre d’affaires cumulé de 1,45 million de dirhams. Les détails.

Le transit au niveau des ports marocains s’est établi à 77,41 millions de tonnes à fin octobre 2020, contre 74,28 millions de tonnes à la même période un an plus tôt, soit une hausse de 4,2% révélée par les dernières statistiques de l’Agence nationale des ports (ANP). Dans le détail, la part la plus importante de l’activité portuaire reste l’import avec 61% du trafic global, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 30 novembre.

En tête de liste du trafic à fin octobre, le port de Jorf Lasfar avec 40,7% du trafic global. Suivent le port de Casablanca avec 32,5%, le port de Safi avec 9,4%, le port d’Agadir avec 6,5%, le port de Mohammedia avec 4,8%, le port de Nador avec 3,4% et le port de Laâyoune avec 1,9%. S’agissant des modes de conditionnement, 64,5% du trafic traité correspond à du vrac solide, comme l’indique le journal, évoquant par la suite l’état du trafic passagers, quasiment gelé. En effet, à fin octobre, 310.251 personnes ont transité contre 2.267.241 à la même période de l’année passée.

Autre belle performance mise en avant par le quotidien: le chiffre d’affaires de l’ANP. Cette dernière a réalisé, au troisième trimestre de l’année, un chiffre d’affaires cumulé de 1,45 million de dirhams, soit +4,2% comparé à la même période un an plus tôt. Quant aux investissements engagés au troisième trimestre par l’ANP, ils s’élèvent à 76 millions de dirhams, en baisse comparé à ce qui a été réalisé à la même période de l’année passée, comme l’indique le journal, précisant que l’endettement est en hausse aussi bien pour l’Agence nationale des ports (5,71 milliards de dirhams) que pour le Groupe ANP (6,15 milliards de dirhams).