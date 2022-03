© Copyright : DR

Kiosque360. 2 milliards de DH de subvention exceptionnelle va être accordé aux professionnels du transport routier, toutes catégories confondues. Même si le prix du pétrole chute, ils veulent la reconduction de cette subvention. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

Dès la première semaine d'avril, l’État a promis d'activer l'opération de subvention "one shot" de 2 milliards de DH en faveur des professionnels du transport routier, toutes catégories confondues, à savoir les propriétaires d’environ 180.000 véhicules.

Dans son édition du jour, Les Inspirations ECO détaille ses aides par catégorie. Ainsi, "les professionnels du transport public de voyageurs bénéficieront d'une subvention de 2.200 DH pour les grands taxis, 1.600 DH pour les petits taxis, 1.800 DH pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, 7.000 DH pour les autocars inter-villes et 6.200 DH pour les autobus".



Les transporteurs touristiques, eux, bénéficieront "de 2.800 DH au profit des autocars de 1ère série, 1.400 DH pour les minibus de 2e série et 1.000 DH pour les véhicules de 3e série (TGR/TLS)". Les professionnels du transport de marchandises pour compte d'autrui obtiendront, pour leur part, "un soutien financier de 1.000 DH pour les véhicules de dépannage, 2.600 DH pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 DH pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 DH pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6.000 DH au profit des tracteurs routiers".



Pour le transport du personnel et le transport scolaire, ce sera respectivement 1.200 DH et 1.000 DH pour chaque véhicule. Le journal indique que "les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme mouakaba.transport.gov.ma, depuis mercredi". Il faut que les professionnels du transport du personnel pour le compte d’autrui (TPCA) et ceux du transport scolaire pour le compte d’autrui (TSCA) présentent l’attestation de paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules et une feuille de circulation valide après le 1er janvier 2022 pour être éligibles à la subvention. Les autres devront, selon lui, "présenter une attestation de paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules au titre de 2021 et une carte d’autorisation valide après le 1er janvier 2022".



Le quotidien soutient que ces aides visent à "accompagner les professionnels du secteur du transport routier, à travers l'atténuation des impacts de la hausse des prix du carburant au niveau national, causé par la hausse continue des prix à l’international". Il assure que "les professionnels du transport routier saluent cette décision mais sont partagés entre espoir et réserve".Ceux-ci espèrent, d'après lui, que le prix du pétrole revienne à son niveau d’avant le début de l’année en cours. Le cas échéant, ils demandent que la subvention soit reconduite.

Les Inspirations ECO atteste que l'opération sera une occasion pour le ministère du Transport et de la logistique d'opérer la mise à jour de sa base de données. De quoi lui permettre d'identifier les transporteurs informels et reconduire plus efficacement une subvention de cette nature à l’avenir.