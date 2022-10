© Copyright : DR

La compagnie maritime française CMA CGM annonce qu’elle compte lancer une nouvelle liaison, Morocco Shuttle, dès le 10 novembre 2022, qui reliera le Maroc, la France et l’Espagne, à raison d’une fréquence hebdomadaire.

Dans un communiqué, le transporteur maritime français CMA CGM annonce le lancement du nouveau service Morocco Shuttle, à compter du 10 novembre prochain, au départ du port d'Agadir.

Il s’agit d’une nouvelle liaison hebdomadaire, qui permettra d'instaurer un pont maritime régulier entre Agadir et Port-Vendres (France) pour les exportation de fruits et légumes cultivés au Maroc. Une liaison qui devrait permettre de réduire de 75% des émissions de CO2, en comparaison avec l'acheminement usuel, par camion de transport de marchandises.

Selon cette entreprise française, cette liaison sera desservie par deux navires, de 1.100 EVP battant pavillon marocain, équipés de 220 réfrigérateurs alimentés par des prises électriques, de 45'RFH, indique le communiqué de CMA CGM.

Ces deux navires opèreront une rotation, et jetteront l'ancre dans les ports d'Agadir, Tanger-Med, Algésiras, Barcelone, Port-Vendres. Le temps du transit d'Agadir à Port-Vendres durera 3,5 jours, selon ce même communiqué.