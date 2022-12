© Copyright : Casa Tramway

Kiosque360. Depuis son lancement le 12 décembre 2012, le tramway de Casablanca a accompagné plus de 357 millions de voyageurs dans leur quotidien. Durant cette décennie, les deux lignes T1&T2 ont connu un grand succès. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Casa-tramway célèbre ses 10 ans. Depuis son lancement, le tramway accompagné plus de 357 millions de voyageurs dans leur quotidien. Durant cette décennie, les deux lignes T1&T2 ont connu un réel succès.

«En effet, depuis 2012 jusqu’à présent, la fréquentation de ce moyen de transport n’a cessé d’augmenter. En 2012, 721.290 voyageurs ont fréquenté le réseau. En 2013, ils étaient 22.382.980 et 30.386.558 en 2014. Le nombre d’usagers a atteint 50.589.561 en 2019», indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 15 décembre.

A noter que la pandémie Covid-19 a engendré des conséquences sans précédent, Casa- tramway n’y a pas échappé. En 2020, comparée à la même période de l’année précédente, la fréquentation du tramway a connu une baisse de 20%. Ainsi, 32.458.318 voyageurs ont fréquenté les lignes 1 et 2 du tramway en 2020 contre 50.589.561 en 2019. Le nombre d’usagers a atteint 40.232.951 en 2021. A la date du 8 décembre 2022, 45.902.638 ont pris le tramway.

Les déplacements en tramway enregistrent un taux de satisfaction client de 95%. 82% des utilisateurs du tramway déclarent préférer le tramway, car il est sécurisant et économique. Il faut aussi relever que 59 % des utilisateurs du tramway l’utilisent en semaine et en week-end.

Toujours selon l’étude, 77% des usagers jugent le temps de déplacement en tramway agréable et 52% des usagers se connectent aux réseaux sociaux durant leur trajet. 10% des usagers du tramway ont en permanence une voiture personnelle à leur disposition pour leurs déplacements quotidiens.

Tous les âges et toutes catégories socioprofessionnelles se déplacent quotidiennement à bord du tramway. Selon la même étude de perception et de satisfaction, 61% des usagers du tramway sont réguliers et l’empruntent plus de 5 fois par semaine. Avec une moyenne d’âge de 15-34 ans, les étudiants, qui représentent près de 1⁄4 des usagers du tramway en période scolaire, et les jeunes actifs se sont approprié les rames du véhicule. Le tramway de Casablanca compte à présent deux lignes en service et un total de 70 stations, sur une longueur de 47 km.

Dans la continuité du plan de mobilité de la métropole et du projet d’extension du réseau de transport en commun en site propre, il est prévu d’étoffer l’offre d’ici 2024, à travers 50 km additionnels répartis sur deux autres lignes T3&T4, ainsi que de deux lignes Casabusway. Ces quatre nouvelles lignes comptabiliseront avec les 2 lignes opérationnelles au total 151 stations, 97 km et plus de 10 points de correspondance multimodaux.