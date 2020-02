© Copyright : DR

Kiosque360. Casa Transports vient de donner le feu vert pour la réalisation des travaux de construction de trois ouvrages d’art sur Ouled Ziane, en intersection avec les deux lignes de tramway de la ville de Casablanca.

Les travaux de réalisation des lignes T3 et T4 du tramway démarrent. Pour assurer le passage de ces deux lignes en prenant en compte la pérennité de la circulation, un ensemble de chantiers est en cours de mise en place, nous apprend Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 17 février.

En effet, Casa Transports vient de donner le feu vert pour la réalisation des travaux de construction de trois ouvrages d’art sur Ouled Ziane en intersection avec les deux lignes de tramway de la ville de Casablanca. Trafic et circulation intense, contraintes d’accessibilité dans les heures de la journée ou de la nuit liées aux difficultés de l’état de la circulation routière existante dans le corridor routier, étendue du périmètre du chantier des travaux… Autant de paramètres qui devront être pris en considération dans le cadre de ce projet. Dans ce sens, cet appel d’offres donne corps à une partie du projet global de la réalisation des lignes T3 et T4 de transport en commun en site propre de la métropole.

Les trois zones géographiques concernées par ce projet englobent la construction de deux ouvrages d’art à poutres en béton armé (dont la largeur est de 11,05 m et la longueur de traversée est de 23 mètres), la construction d’un ouvrage d’art métallique type bow-string (à corde d’arc), la construction des murs de soutènement des remblais d’accès des ouvrages d’art, la construction des remblais pour relier les trois ouvrages et la construction des massifs lacs (lignes aériennes de contact). Dans le détail, les ouvrages choisis pour le franchissement des brettelles nord et sud de l’échangeur Ouled Ziane sont des ouvrages à poutres en béton armé.

Pour franchir l’autoroute urbaine A3, un pont métallique (bow-string à dalle mixte) sera construit. Ainsi, pour l’achèvement des deux ouvrages d’art (rive 1 et rive 2), le délai fixé est de 9 mois, alors que pour la fin de tous les travaux du projet et la mise à disposition de tout le site à l’entreprise, l’échéance est de 14 mois. Pour ce marché, l’ouverture des plis sera faite le 26 mars 2020 afin de désigner le prestataire.