Kiosque360. L’Observatoire marocain des TPME vient de dévoiler son rapport 2019-2020. Le document, qui détaille l’univers des TPME dans la crise sanitaire, montre que plus de 51% de ces entreprises ont été très affectées par la Covid. Les détails.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc revient sur le rapport 2019-2020 de l’Observatoire marocain des TPME qui vient d’être publié. Le quotidien révèle ainsi que les TPME, notamment les très petites d’entre elles, sont entrées dans la crise pandémique avec des marges de liquidité et de solvabilité limitées.

On apprend que plus de 51% de cette catégorie d’entreprises exerçaient ainsi en 2019 dans des branches qui ont été très affectées par la Covid. Les secteurs les plus touchés sont «le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles», les «transports et entreposage» et l’«hébergement et la restauration», soit des parts respectives de 35,2%, 10,6% et 5,5%.

«Ces secteurs représentent 47,7% du chiffre d’affaires des TPME. Les secteurs du commerce, répartition d’automobiles et de motocycles y contribuent à hauteur de 39,2% contre 5,9% pour les transports et entreposage et 2,6% pour l’hébergement et restauration. Tenant compte de ce contexte difficile, l’année 2020 a été marquée par un ralentissement du rythme de création d’entreprise», détaille Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que 84.956 entités ont été créées sur ladite période, marquant ainsi une baisse de 10,5% par rapport au volume atteint en 2019.

Notons que la région de Casablanca-Settat capte une part importante des nouvelles créations d’entreprises personnes morales (34,8% en 2020). Elle est suivie de la région Rabat-Salé-Kénitra avec 14,6% des créations, et Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 11,2%.

Il est à noter qu’en 2019, le nombre des entreprises personnes morales en cours de dissolution s’est établi à 7.654 marquant une hausse de 6,3%. «Se basant sur un échantillonnage de 6.784 entreprises, on note une prédominance des dissolutions au niveau de Casablanca-Settat avec une part de 36,2%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec une part de 16,2% en stagnation comparé à 2018. La part des dissolutions dans la région de Marrakech-Safi est passée de 14,7% en 2018 à 11,9% en 2019. La répartition par secteur place le commerce en tête des secteurs les plus touchés par la dissolution», explique le quotidien.

Le rapport montre que la part relevée en 2019 est de 33,9% contre 21% pour le secteur de la construction et 11,1% pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques. On note que ces ratios se situent, selon l’observatoire, à des niveaux quasi identiques à ceux de 2018, et que plus de la moitié des entreprises personnes morales en cours de dissolution en 2019 sont âgées de moins de 5 ans.

«Les entreprises ayant entre 5 à 10 ans représentent 30% des entreprises en cours de dissolution contre 19% pour celles âgées entre 10 à 20 ans. La part des entreprises en cours de dissolution dont l’âge dépasse 20 ans est, pour sa part, limitée à 0,6% marquant ainsi une baisse de 1,1 point par rapport à 2017», conclut Aujourd’hui Le Maroc.