Kiosque360. La saison hivernale approche et les opérateurs touristiques se préparent en dépit de la persistance de la crise sanitaire. Voici les tendances mondiales.

«La crise sanitaire a chamboulé le secteur touristique et les modifications en matière de restrictions de voyage ont créé un phénomène de stop and go particulièrement néfaste pour les professionnels du tourisme», souligne Latribune.fr dans l’une de ses récentes publications.

Pour le journal français, la vaccination, l'application stricte de gestes barrières et la mise en oeuvre du pass sanitaire en Europe ont permis à certains pays de sortir la tête de l'eau et de retrouver cet été un niveau de touristes proche de celui d'avant-crise, même si le trafic est resté globalement près de deux fois moins élevé que celui enregistré à l'été 2019.

«Pour cet hiver, si des réouvertures des frontières se profilent et devraient changer la donne au profit de certaines destinations long-courrier, une chose reste sûre: la reprise ne sera ni instantanée, ni homogène», souligne Latribune.fr, qui propose un tour d'horizon sur les grandes tendances qui se dégagent pour la saison hivernale.

«Malgré la tourmente provoquée par la crise sanitaire sur le secteur du tourisme, une destination a particulièrement réussi à tirer son épingle du jeu: la République dominicaine, qui, depuis le début de l'année, est la première destination long courrier au départ de la France en termes de voyages à forfait», explique-t-on, ajoutant que cette tendance se poursuit et que l'île attend pour l'hiver, et en particulier le mois de décembre, un nombre de touristes, (toutes provenances confondues) supérieur au niveau pré-pandémique. «Le niveau de réservations pour le mois de décembre est d'ores et déjà supérieur de 25% à celui de décembre 2019. Les touristes sont d'abord des Américains et des Canadiens, clientèles historiques de l'île, suivis des Français, des Allemands, des Espagnols et des Russes», note-t-on.

On apprend qu’aux Etats-Unis, ayant annoncé une réouverture de leurs frontières aux touristes de loisirs à partir du 1er novembre, ils figurent en 8e position des destinations long-courrier les plus prisées pour cet hiver, même si le niveau de réservations auprès de tour-opérateurs est pour l'heure 3,5 fois moins important que pour l'hiver 2019. «Reste à voir si les réservations de dernière minute, que la crise a tendu à démocratiser et qui sont désormais monnaie courante, se répercuteront positivement sur cette destination», conclut le journal.